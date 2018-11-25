Hafıza güçlendiren 15 tüyo! Hafızayı güçlendirmek için neler yapmak gerekir?

Yapılan çalışma, kadınların hafızasının erkeklerden çok daha güçlü olduğunu ancak bu durumun sadece menopoz dönemine kadar sürdüğünü ortaya koydu

25 Kasım 2018 Pazar, 20:22:27 Güncelleme: 20:33:35
Hafıza güçlendiren 15 tüyo! Hafızayı güçlendirmek için neler yapmak gerekir?

ABD'deki Harvard Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir araştırma, kadınların hafızasının erkeklerden çok daha güçlü olduğunu ancak bu durumun sadece menopoz dönemine kadar sürdüğünü ortaya koydu. Ayrıca haftada iki-üç kez balık tüketmek de hafızayı güçlendirmede faydalı.

Hafıza güçlendiren 15 tüyo! Hafızayı güçlendirmek için neler yapmak gerekir?

Sonuçları akademik çalışmalarıyla bilinen The North American Menopause dergisinde yayımlanan araştırmada, menopoz dönemine giden kadınların unutkanlık seviyelerinin önceki yıllara göre hızla arttığı vurgulandı.

Hafıza güçlendiren 15 tüyo! Hafızayı güçlendirmek için neler yapmak gerekir?

Araştırma ekibinin başındaki Profesör Jill Goldstein, "Kadınların hafızasının erkeklere kıyasla daha güçlü olduğu uzun zamandır söyleniyordu. Bunun bir 'şehir efsanesi' olmadığını ispatladık.

Hafıza güçlendiren 15 tüyo! Hafızayı güçlendirmek için neler yapmak gerekir?

Genel olarak erkekler çok daha unutkanlar. Ancak bu durum kadınların menopoz dönemine girmesiyle tersine dönüyor.

Hafıza güçlendiren 15 tüyo! Hafızayı güçlendirmek için neler yapmak gerekir?

Bu dönemden sonra kadınlar çok daha çabuk unutuyor ve hatırlama problemleri yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

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