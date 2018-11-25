Hafıza güçlendiren 15 tüyo! Hafızayı güçlendirmek için neler yapmak gerekir?
Yapılan çalışma, kadınların hafızasının erkeklerden çok daha güçlü olduğunu ancak bu durumun sadece menopoz dönemine kadar sürdüğünü ortaya koydu
25 Kasım 2018 Pazar, 20:22:27
Güncelleme: 20:33:35
ABD'deki Harvard Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir araştırma, kadınların hafızasının erkeklerden çok daha güçlü olduğunu ancak bu durumun sadece menopoz dönemine kadar sürdüğünü ortaya koydu. Ayrıca haftada iki-üç kez balık tüketmek de hafızayı güçlendirmede faydalı.
Sonuçları akademik çalışmalarıyla bilinen The North American Menopause dergisinde yayımlanan araştırmada, menopoz dönemine giden kadınların unutkanlık seviyelerinin önceki yıllara göre hızla arttığı vurgulandı.
Araştırma ekibinin başındaki Profesör Jill Goldstein, "Kadınların hafızasının erkeklere kıyasla daha güçlü olduğu uzun zamandır söyleniyordu. Bunun bir 'şehir efsanesi' olmadığını ispatladık.
Genel olarak erkekler çok daha unutkanlar. Ancak bu durum kadınların menopoz dönemine girmesiyle tersine dönüyor.
Bu dönemden sonra kadınlar çok daha çabuk unutuyor ve hatırlama problemleri yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.