Şişeye ütü bastı sonunda öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı
Yaratıcılığın sınırları yok. Elinizdeki en gereksiz bile görünen malzemeden, inanılmaz bir şey yaratmak yine sizin elinizde. Birazdan görecekleriniz bunun en üst sınırı olabilir. Ütüye, pet şişe bastıran birinin amacı sizde nedir? Başta kulağa saçmalıkmış gibi gelebilir ama sonunda ortaya çıkan şey sizi hayli şaşırtacak. İşte bir mucidin elinden çıkan inanılmaz görüntü...
26 Kasım 2018 Pazartesi, 10:31:38 Güncelleme: 10:43:06
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