Şişeye ütü bastı sonunda öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı

Yaratıcılığın sınırları yok. Elinizdeki en gereksiz bile görünen malzemeden, inanılmaz bir şey yaratmak yine sizin elinizde. Birazdan görecekleriniz bunun en üst sınırı olabilir. Ütüye, pet şişe bastıran birinin amacı sizde nedir? Başta kulağa saçmalıkmış gibi gelebilir ama sonunda ortaya çıkan şey sizi hayli şaşırtacak. İşte bir mucidin elinden çıkan inanılmaz görüntü...

26 Kasım 2018 Pazartesi, 10:31:38 Güncelleme: 10:43:06
Şişeye ütü bastı sonunda öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı

Bu görüntüye bakıp aldanmayın; az sonra aşama aşama bakın neyle karşılaşacaksınız?

Şişeye ütü bastı sonunda öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı

Şişenin üzerindeki etiketi sökerek işe başlıyoruz.

Şişeye ütü bastı sonunda öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı

Sonrasında artık daha rahat üzerinde çalışabiliriz!

Şişeye ütü bastı sonunda öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı

Şimdi de falçata veya başka bir kesici alet ile düzgün şekilde şişeyi kesiyoruz.

Şişeye ütü bastı sonunda öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı

Şişemizin son hali bu...

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