Hacer Dursun yeğeni ve kocası ile yüzleşti! Ahlaksız adamın söyledikleri herkesi hayrete düşürdü: Sahip çıktım...

Programın 1 Mart tarihli bölümünde Müge Anlı stüdyolarında büyük yüzleşme yaşandı. Hacer Dursun, 17 yıldır baktığı yeğeni Kezban ve kocası Hüseyin ile bir araya geldi. İddiaların odağındaki enişte Hüseyin ile karısının yeğeni Kezban ilişki yaşadıklarını ve beraber kaçtıklarını söyledi.

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"PLATONİK AŞIKTIM"

21 yaşındaki Kezban Ünal, 50 yaşındaki eniştesi Hüseyin ile isteyerek birlikte olduğunu, halasının baskılarından bunaldığını söyledi. Halasının kendisini darp ettiğini bu yüzden intihar etmek istediğini dile getiren Kezban, "Eniştem beni zorla kaçırmadı. Ben ona 1 yıldır platonik aşıktım. Baskılardan dolayı ben ona sığındım. Beni sokaklarda yatırdılar. Ben onu zorladım yoksa intihar edecektim." dedi.