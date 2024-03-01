Hacer Dursun yeğeni ve kocası ile yüzleşti! Ahlaksız adamın söyledikleri herkesi hayrete düşürdü: Sahip çıktım...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Hacer Dursun, 28 yıllık eşinin 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia ederek soluğu Müge Anlı'da almıştı.Programın 1 Mart tarihli bölümünde Hacer Dursun, kocası Hüseyin ve yeğeni Kezban ile yüzleşti. Kendi isteğiyle eniştesiyle birlikte olduğunu söyleyen genç kız halasını suçlarken, Hüseyin Bey'in üste çıkmaya çalışması ise herkesi hayrete düşürdü. İşte Kezban Ünal olayının detaylar...
1.5 aydır eşi Hüseyin Dursun'a ulaşamayan Hacer Dursun, soluğu Müge Anlı'da almıştı. 27 yıllık eşinin, 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını söyleyen Dursun'un söyledikleri milyonları şoke etmişti.
Programın 1 Mart tarihli bölümünde Müge Anlı stüdyolarında büyük yüzleşme yaşandı. Hacer Dursun, 17 yıldır baktığı yeğeni Kezban ve kocası Hüseyin ile bir araya geldi. İddiaların odağındaki enişte Hüseyin ile karısının yeğeni Kezban ilişki yaşadıklarını ve beraber kaçtıklarını söyledi.
"PLATONİK AŞIKTIM"
21 yaşındaki Kezban Ünal, 50 yaşındaki eniştesi Hüseyin ile isteyerek birlikte olduğunu, halasının baskılarından bunaldığını söyledi. Halasının kendisini darp ettiğini bu yüzden intihar etmek istediğini dile getiren Kezban, "Eniştem beni zorla kaçırmadı. Ben ona 1 yıldır platonik aşıktım. Baskılardan dolayı ben ona sığındım. Beni sokaklarda yatırdılar. Ben onu zorladım yoksa intihar edecektim." dedi.