8. VE 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ İÇERİĞİ 2024! 8. Yargı Paketi çıktı mı? İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? Mahkumlara genel af geldi mi, denetimli serbestlik kaç yıl oldu?

2024 8. YARGI PAKETİ MADDELERİ İÇERİĞİ - Türkiye'de adalet sisteminin daha etkin ve hızlı işlemesi adına hazırlanan 8. Yargı Paketi, adalet mekanizmasında önemli yenilikler getiriyor. Bu paket, özellikle yargılanma süreçleri uzun süren vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor ve yargılanma süreci iki yılı aşan vatandaşların daha hızlı bir şekilde tazminat talebinde bulunabilmelerine imkan tanıyor. Ayrıca, paketin içerisinde yer alan bir diğer önemli düzenleme ise emeklilere dini bayramlarda 3 bin lira ikramiye ödenmesini kapsıyor. Seçim öncesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçen bu paket, vatandaşların adalet sistemine olan güvenini artırmayı ve sosyal adaleti pekiştirmeyi hedefliyor. Peki 8. Yargı Paketi çıktı mı? İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? Mahkumlara genel af çıktı mı, denetimli serbestlik kaç yıl oldu?
Ülke genelinde adli ceza sisteminde önemli değişiklikler kapıda! Yapılan son yasa değişikliği ile birlikte, "örgüt adına suç işleme" fiili artık ayrı bir suç kategorisi olarak kabul edilecek. Bu önemli değişiklik, hukuk düzeninde etkili bir adım olarak nitelendiriliyor. Peki, 8. yargı paketi maddeleri neler? Af çıktı mı? İşte madde madde içeriği...
Tazminat Kapsamı ve Yenilikler
Yargı Paketi ile tazminat talepleri konusunda önemli yenilikler getiriliyor:
Yargılanma süresi iki yılı aşan vatandaşlar, Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyondan tazminat talebinde bulunabilecek, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar.
Adli kontrol şartları altında, dava açılmayan veya beraat eden vatandaşlar, devletten bir ay içinde tazminat talep edebilecekler.