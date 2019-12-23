Hababam Sınıfı hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Yeşilçam'ın efsane filmi gerçekmiş...

Yeşilçam'ın klasiklerinden biridir Hababam Sınıfı serisi... Güdük Necmi, İnek Şaban, Mahmut Hoca, Damat Ferit gibi karakterleri hayatlarımıza sokan Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri önce tiyatro oyunu olarak ardından sinema filmi olarak sergilendi. Sinema filmi olarak daha geniş kitlelere hitap eden Hababam Sınıfı hakkında bu gerçekleri ilk kez duyacak ve çok şaşıracaksınız.

23.12.2019 11:22 - Son Güncelleme: 23.12.2019 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





