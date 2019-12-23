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Hababam Sınıfı hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Yeşilçam'ın efsane filmi gerçekmiş...

Yeşilçam'ın klasiklerinden biridir Hababam Sınıfı serisi... Güdük Necmi, İnek Şaban, Mahmut Hoca, Damat Ferit gibi karakterleri hayatlarımıza sokan Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri önce tiyatro oyunu olarak ardından sinema filmi olarak sergilendi. Sinema filmi olarak daha geniş kitlelere hitap eden Hababam Sınıfı hakkında bu gerçekleri ilk kez duyacak ve çok şaşıracaksınız.

23.12.2019 11:22 - Son Güncelleme: 23.12.2019 11:38
Hababam Sınıfı hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Yeşilçam'ın efsane filmi gerçekmiş...

Belki yüz kez bıkmadan kahkahalarla izlediniz ama bu bilgilerin çoğunu ilk kez duyacaksınız, seriye olan bakış açınız daha da genişleyecek.

Hababam Sınıfı hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Yeşilçam'ın efsane filmi gerçekmiş...

Hababam Sınıfı'nın asıl mekânı; 1885 yılında açılmış, Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi'dir. Kastamonu Cideli sanatçı Rıfat Ilgaz bu lisede okudu, kendisi de Güdük Necmi karakteriyle Hababam Sınıfı'nın bir parçasıydı.

Hababam Sınıfı hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Yeşilçam'ın efsane filmi gerçekmiş...

Hababam Sınıfı'ndaki Kel Mahmut karakteri; Rıfat Ilgaz'ın Abdurrahman Paşa Lisesi'nden öğretmeni Nihat Dicle idi. (Aydın Ilgaz arşivi)

Hababam Sınıfı hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Yeşilçam'ın efsane filmi gerçekmiş...

Kel Mahmut karakterine ilham olan Nihat Dicle, buna hiç kızmamış, aksine, öğrencisi Rıfat Ilgaz'a yazdığı mektupla beğenisini de dile getirmiş.

Hababam Sınıfı hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Yeşilçam'ın efsane filmi gerçekmiş...
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