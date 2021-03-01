Güzellik merkezine gitti! Yüzü tanınmayacak hale geldi

Ben de kampanyayı sorduğumda, 'sana anlattığımda paniklersin hastalar evrenden kötü enerji çağırıyorlar ve reaksiyon gösteriyorlar ve panikledikleri için kötü sonuçlar oluyor' dedi. Bana işlemi anlatmayacağını söyledi. İşlemin ne olduğunu bilmiyordum. Masaya yattım ve korktuğumu söyledim. O da bana, 'korkma bebeğim' dedi ve ilahiler açtı. 'Evrene güzel mesajlar gönderelim sen çok güzel olacaksın' dedi ve uyuşturdu. İşleme geçti ve ilk işlemde herhangi bir şey hissetmedim. Sonrasında canım çok yandı ve ağrılarla uzun sürdü" dedi.

