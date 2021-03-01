5 yaşında ama tam 90 kilo! Yağız'ın tek isteği arkadaşlarıyla sokakta oynamak

Özellikle korona virüs döneminde evden dışarıya çıkamayan ve kilo alması daha da artan Yağız Bekte, 90 kiloya kadar ulaştı. Fazla kilolarında dolayı solunum cihazına ihtiyaç duyan Bekte, sokağa çıkmak istediğinde ise eve bir iş adamı tarafından özel olarak yapılan asansörü kullanıyor.

