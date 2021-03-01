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5 yaşında ama tam 90 kilo! Yağız'ın tek isteği arkadaşlarıyla sokakta oynamak

'Leptin hormonu eksikliği' nedeniyle 5 yaşında 90 kiloya ulaşan Yağız Bekte, yaşıtlarıyla sokakta koşarak oynamak istiyor. Koronavirüs döneminde kilo alması daha da artan Yağız bebek solunum cihazı bağlı olarak uyuyor.

01.03.2021 16:05 - Son Güncelleme: 01.03.2021 16:37
5 yaşında ama tam 90 kilo! Yağız'ın tek isteği arkadaşlarıyla sokakta oynamak

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Sedat (39) ve Sevda Bekte (31) çiftinin ikinci çocukları olan 5 yaşındaki Yağız Bekte, hızla kilo alıyor.

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5 yaşında ama tam 90 kilo! Yağız'ın tek isteği arkadaşlarıyla sokakta oynamak

Özellikle korona virüs döneminde evden dışarıya çıkamayan ve kilo alması daha da artan Yağız Bekte, 90 kiloya kadar ulaştı. Fazla kilolarında dolayı solunum cihazına ihtiyaç duyan Bekte, sokağa çıkmak istediğinde ise eve bir iş adamı tarafından özel olarak yapılan asansörü kullanıyor.

5 yaşında ama tam 90 kilo! Yağız'ın tek isteği arkadaşlarıyla sokakta oynamak

"Tek isteğimiz tedavisinin yapılması"
Baba Sedat Bekte Yağız'ın yaşıtları gibi oynamak istediğini belirterek, "Yağız 5 yaşında, 'leptin hormonu eksikliği' hastası. 90 kiloya kadar ulaştı. Şu anda tek isteğimiz tedavisinin yapılmasıdır. Yağız, korona döneminde tabii ki hiç bir şey yapamadı. Evden dışarıya çıkamadı.

5 yaşında ama tam 90 kilo! Yağız'ın tek isteği arkadaşlarıyla sokakta oynamak

Kilo artışı devam ediyor. Solunum sıkıntısı yaşıyor. En ufak grip durumunda hastaneye gidiyor ve hastaneye yatmak durumunda kalıyor. Yasal olmayan ilacın bir an önce Yağız'ın tedavisinde kullanılmasını istiyoruz. Bu cihazlardan kurtulmasını istiyoruz.

5 yaşında ama tam 90 kilo! Yağız'ın tek isteği arkadaşlarıyla sokakta oynamak

Sağlığına kavuşmasını ve okula göndermek istiyoruz. Yağız arkadaşlarıyla oynamak istiyor. Yağızı artık kaldıramıyoruz. Annesi bel fıtığı oldu. Eskiden 4 kişi merdivenden çarşafa sararak aşağıya indiriyorduk. Bir iş adamı sayesinde asansör yapıldı.