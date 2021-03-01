5 yaşında ama tam 90 kilo! Yağız'ın tek isteği arkadaşlarıyla sokakta oynamak
'Leptin hormonu eksikliği' nedeniyle 5 yaşında 90 kiloya ulaşan Yağız Bekte, yaşıtlarıyla sokakta koşarak oynamak istiyor. Koronavirüs döneminde kilo alması daha da artan Yağız bebek solunum cihazı bağlı olarak uyuyor.
01.03.2021 16:05
- Son Güncelleme: 01.03.2021 16:37
"Tek isteğimiz tedavisinin yapılması"
Baba Sedat Bekte Yağız'ın yaşıtları gibi oynamak istediğini belirterek, "Yağız 5 yaşında, 'leptin hormonu eksikliği' hastası. 90 kiloya kadar ulaştı. Şu anda tek isteğimiz tedavisinin yapılmasıdır. Yağız, korona döneminde tabii ki hiç bir şey yapamadı. Evden dışarıya çıkamadı.