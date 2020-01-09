Günlük burç yorumları – 9 Ocak 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Aralık Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
09.01.2020 09:28
- Son Güncelleme: 09.01.2020 09:28
KOÇ:
Maddi konularda her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz.
BOĞA:
Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyeceksiniz. bazı alışkanlıklarınızın sizi zorlamasına izin verdiğiniz müddetçe gecikmeler yaşayabilirsiniz.
İKİZLER:
Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz. aşk konusunda, özgürlükçü yapınızdan dolayı hiç kimseye ödün vermeden yaşıyorsunuz. bugün, güvene ihtiyacınız var.
YENGEÇ:
İdeallerinizi gerçekleştirmek için gerekli tüm donelere sahipsiniz. duygusal ihtiyaçlarınızı ön plana çıkarmadan önce, kendinizi yeniden sınamak isteyeceksiniz. sağlığınızı hafife almamalısınız.
ASLAN:
Bugün, kendinizi değerlendirmek ve bilgilerinizi arzuladığınız gibi kullanmak için birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.