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2075 yılından geldiğini söyledi bakın ne gösterdi! Kehanetlerinin arasında neler var?

1 milyonu aşkın abonesi bulunan ApexTV adlı YouTube kanalı, paranormal ve gizemli videolarına bir yenisini daha ekledi. 31 Aralık gecesi yayınlanan videoda bir adam, zaman yolcusu olduğunu söyledi. Ardından kehanetlerini bir bir sıralayan zaman yolcusu o şehrin sular altında kalacağını söyledi. Kasper adlı zaman yolcusu insanların yakın gelecekte beyinlerini internete yükleyebileceklerini ve uzaylıların dünyamıza ziyarette bulunacağını da sözlerine ekliyor. İşte 2075 yılından gelen adamın kehanetleri.

09.01.2020 09:59 - Son Güncelleme: 09.01.2020 10:10
2075 yılından geldiğini söyledi bakın ne gösterdi! Kehanetlerinin arasında neler var?

Popüler video paylaşım platformu YouTube'daki macerasına 2014 yılında başlayan ApexTV, daha çok zaman yolculuğu hakkındaki videoları ile tanınıyor. Kısa sürede ün kazanan ve bugün 1,1 milyon aboneye hitap eden bir YouTube kanalına dönüşen ApexTV, 31 Aralık günü 55 yıl sonrasından yani 2075 yılından geldiğini iddia eden bir adamın videosunu paylaştı.

2075 yılından geldiğini söyledi bakın ne gösterdi! Kehanetlerinin arasında neler var?

Zamanda yolculuk yaptığını ve insanları uyarmak için 2019 yılına geri döndüğünü söyleyen esrarengiz adam, 55 yıl sonrasından bir fotoğraf göstermeyi de ihmal etmedi.

2075 yılından geldiğini söyledi bakın ne gösterdi! Kehanetlerinin arasında neler var?

UZAYLILAR 2028'DE HALKA AÇILACAK

Zaman yolcusu Kasper "Size vereceğim bilgilerden kesinlikle şaşıracaksınız." dedi ve konuşmasına şöyle devam etti; "Zaman yolculuğu teknolojisi 2028 yılında halka açıklanacaktır.

2075 yılından geldiğini söyledi bakın ne gösterdi! Kehanetlerinin arasında neler var?

Yine 2028 yılında dünya hükümetleri dünya dışı uzaylıların varlığını halka açıklayacak.Bu nedenlerle gelecekte, geçmiş hakkında veri toplama misyonu üzerine 2019 yılına geri gönderildim."

2075 yılından geldiğini söyledi bakın ne gösterdi! Kehanetlerinin arasında neler var?

İki robot tarafından yetiştirildiğini iddia eden Kasper, 2021'de insanların daha uzun yaşamalarını sağlayacak çip teknolojisinin piyasaya sürüleceğini söyledi.

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