2075 yılından geldiğini söyledi bakın ne gösterdi! Kehanetlerinin arasında neler var?

1 milyonu aşkın abonesi bulunan ApexTV adlı YouTube kanalı, paranormal ve gizemli videolarına bir yenisini daha ekledi. 31 Aralık gecesi yayınlanan videoda bir adam, zaman yolcusu olduğunu söyledi. Ardından kehanetlerini bir bir sıralayan zaman yolcusu o şehrin sular altında kalacağını söyledi. Kasper adlı zaman yolcusu insanların yakın gelecekte beyinlerini internete yükleyebileceklerini ve uzaylıların dünyamıza ziyarette bulunacağını da sözlerine ekliyor. İşte 2075 yılından gelen adamın kehanetleri.

09.01.2020 09:59 - Son Güncelleme: 09.01.2020 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





