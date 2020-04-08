Günlük burç yorumları – 8 Nisan 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Nisan 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin.. Mars'ın Kova burcunda ilerlemesi çevresel ilişkileri ön plana çıkarıyor.. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız. Önce değer vermek istemeseniz bile, daha sonra olabilecek eksileri düşünecek ve vazgeçeceksiniz.
BOĞA:
Kendiniz kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de, harcamalarını denetlemek isteyebilirsiniz. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden emin tavırlarınız ve etkileyici cümlelerinizde arkanızda bir hayranlık ordusu bırakacaksınız.
İKİZLER:
Kişisel olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için oldukça önem taşıyor. Merkür kariyer evinizde tüm iyi dileklerini ve olumlu enerjisini size aktarmak için, sanki size söz vermiş gibi davranıyor. Romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Fakat bu özelliğinizi yakın aile ilişkilerinizde de kullanmak isteyeceksiniz.
YENGEÇ:
Satürn karşıt para evinizde ilerlemeye başlamasıyla, küçük dostlukların ve küçük planlarınızın gündem kazanması söz konusu olacak. Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Yakın arkadaşlarınızın kişisel çıkarları yüzünden zarar görebilirsiniz. Performans gerektiren konularda daha dikkatli davranmanız gerekebilir.
ASLAN:
Bugün, bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.. Eğer, bekarsanız ve sevgili arıyorsanız; işte size büyük bir fırsat. Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile şimdiden kollarıı sıvayın ve yeni duygularınızın keyfini çıkarın. Ay ve Venüs ne zaman hava burçlarında bir araya gelse aşk kıvılcımlarını bir anda çakar unutmayın.