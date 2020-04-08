Günlük burç yorumları – 8 Nisan 2020 Çarşamba

İKİZLER:

Kişisel olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için oldukça önem taşıyor. Merkür kariyer evinizde tüm iyi dileklerini ve olumlu enerjisini size aktarmak için, sanki size söz vermiş gibi davranıyor. Romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Fakat bu özelliğinizi yakın aile ilişkilerinizde de kullanmak isteyeceksiniz.



