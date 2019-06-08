Günlük burç yorumları (8 Haziran 2019 Cumartesi)
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Haziran Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Kariyer yönünden oluşabilecek fırsatların bilincinde hareket ederseniz daha verimli olursunuz. İletişimde kopukluklar sizi rahatsız edebilir, işinizi aksatabilir.
Gün sana beklentilerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Yeni tanışacağın biriyle kuracağın iletişim sayesinde büyük bir iş teklifi alabilirsin. İşinizde güçlü olmak için her türlü zorluklara katlanıyorsunuz. Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. İkinci yönetici gezegeniniz Mars, maddeye olan bağımlılığınızı daha belirgin bir hale getiriyor. Öğleden sonra bazı karışık ruh durumunuzun sakinleştiğini görecek ve farklı konularla ilgileneceksiniz.
BOĞA
Maddiyat, karar alma ya da iletişim konularında aileniz ve sevdikleriniz tarafından desteklendiğinizi görünce kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.
Liste oluşturma günü. Hayatında eksikliğini duyduğun konuları belirleyebilirsin. Dostlarının anlatacakları seni şaşırtacak. Bugün, grup çalışmalarına yatkın bir gününüzdesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz bir çok konu ilginizi çekebilir. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde. Hedeflerinizi yüksek tutuyor, olayları kendi açınızdan değerlendiriyorsunuz. Maddesel isteklerinizde çok fazla bir artış var.
İKİZLER
Tarafsız ve gözlemci konumda kalabilirseniz dostlarınız veya sevdikleriniz arasında oluşacak gerginlikleri bizzat önleyebilirsiniz.
Kariyerine dair güzel haberler alacaksın. Bugün yakın akrabalar arasındaki küslüğün nedenini öğrenebilirsin. Yakın dostlarınızla birlikte ortak çalışmalar içindesiniz. Beraber çalışacağınız kişileri sınayarak seçiyorsunuz Duygusal konularda aşkın her türlüsü size ilginç geliyor ve kişilere şans vermenin hiçbir sakıncası olmadığını farkındasınız. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor.
YENGEÇ
Bugünlerde arkadaş çevrenizle alakalı olarak radikal kararlar alabilirsiniz. Dostluk ilişkilerinizle ilgili herkesin niyetini görmüş olur, stratejinizi belirleyebilirsiniz.
Yeni kazançlar ve güncel sorumluluklar bugün seni harekete geçirecek. Üstüne düşüneceğin konular artacak. Mars burcunuzda ilerliyor.. Artık daha kararlı ve cesur düşünceler içinde olacaksınız. Duygularınızda her zamanki gizliliğinizden kurtuluyor ve konulara daha akılcı yaklaşıyorsunuz. Bugün, kendinizin bazı farklı değerleri olduğuna inanabilir ve olayların gelişimini bu özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Değişiklik size iyi gelecektir.
ASLAN
Eğlencenizi ve öğrenmeyi de sürece dahil ederek deneyim kazanmayı hedeflemelisiniz böylelikle gerçek anlamda başarı elde edersiniz.
Yeni kredi çekmiş ya da borç almışsan, ödemelerinin üst üste gelmesi canını sıkabilir. İİlişkin yoksa yeni biriyle tanışabilirsin. Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dürüstlük kavramını en iyi uygulayıcılarından biri olarak, çevrenizi yargılamanız normal. Titiz ve detaycı tavrınızla çevrenizi sıksanız bile, bugün Ay'ın bulunduğu konum, size olumlu destek verecek. Organizasyon yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz.