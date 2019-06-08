Günlük burç yorumları (8 Haziran 2019 Cumartesi)

YENGEÇ

Bugünlerde arkadaş çevrenizle alakalı olarak radikal kararlar alabilirsiniz. Dostluk ilişkilerinizle ilgili herkesin niyetini görmüş olur, stratejinizi belirleyebilirsiniz.

Yeni kazançlar ve güncel sorumluluklar bugün seni harekete geçirecek. Üstüne düşüneceğin konular artacak. Mars burcunuzda ilerliyor.. Artık daha kararlı ve cesur düşünceler içinde olacaksınız. Duygularınızda her zamanki gizliliğinizden kurtuluyor ve konulara daha akılcı yaklaşıyorsunuz. Bugün, kendinizin bazı farklı değerleri olduğuna inanabilir ve olayların gelişimini bu özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Değişiklik size iyi gelecektir.