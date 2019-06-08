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Böyle görüntülendi! Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Dünyada yaşanan ilginç anların o an ki görüntüleri objektiflere yansıdı. Ortaya tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar çıktı. İşte o kareler...

08.06.2019 11:44 - Son Güncelleme:
Böyle görüntülendi! Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Dünyada yaşanan ilginç anların o an ki görüntüleri objektiflere yansıdı. Ortaya ilginç kareler çıktı.

Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.

Böyle görüntülendi! Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.

Böyle görüntülendi! Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Çocugunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor.

Böyle görüntülendi! Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Kenya'da yarısı yenmiş bir zebra

Böyle görüntülendi! Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Titanic'in lüks yemek salonu.

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