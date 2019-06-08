Böyle görüntülendi! Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar
Dünyada yaşanan ilginç anların o an ki görüntüleri objektiflere yansıdı. Ortaya tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar çıktı. İşte o kareler...
08.06.2019 11:44
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Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.
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