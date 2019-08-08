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İstanbul'un bu fotoğrafları sizleri çok şaşırtacak! İşte eski İstanbul`dan ilk kez göreceğiniz nostaljik fotoğraflar

İstanbul günümüzde adeta bir dünya başkenti. Milyonlarca insana ev sahipliği yapan İstanbul, her yıl birçok turistin de gözde mekanı olmuş durumda. Peki günümüzde trafiği, yoğun koşturmacası ve büyük binalarıyla karşımıza çıkan İstanbul eskiden nasıldı dersiniz? Eski İstanbul fotoğrafları adete geçmişe götürüyor. İşte kimilerini ilk kez göreceğiniz "Yıllar nasıl da geçiyor!" dedirten İstanbul'dan nostaljik kareler...

08.08.2019 07:42 - Son Güncelleme: 08.08.2019 07:44
İstanbul'un bu fotoğrafları sizleri çok şaşırtacak! İşte eski İstanbul`dan ilk kez göreceğiniz nostaljik fotoğraflar

Eski İstanbul fotoğrafları sizleri adete geçmişe götürecek. İşte kimilerini ilk kez göreceğiniz "Yıllar nasıl da geçiyor!" dedirten, İstanbul'dan nostaljik kareler...


Robert Koleji kız öğrencileri

İstanbul'un bu fotoğrafları sizleri çok şaşırtacak! İşte eski İstanbul`dan ilk kez göreceğiniz nostaljik fotoğraflar

Galata, Eminönü

İstanbul'un bu fotoğrafları sizleri çok şaşırtacak! İşte eski İstanbul`dan ilk kez göreceğiniz nostaljik fotoğraflar

Kadıköy - Kurbağalıdere

İstanbul'un bu fotoğrafları sizleri çok şaşırtacak! İşte eski İstanbul`dan ilk kez göreceğiniz nostaljik fotoğraflar

Ellerinde ders kitapları ile sohbet eden erkek öğrenciler...

İstanbul'un bu fotoğrafları sizleri çok şaşırtacak! İşte eski İstanbul`dan ilk kez göreceğiniz nostaljik fotoğraflar
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