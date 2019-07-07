Günlük burç yorumları – 7 Temmuz 2019 Pazar

BOĞA:

Aşk ve sevgi gibi konularda şifalandırmaya gideceğiniz bir gün olabilir. Kendinizi daha anlayışlı bir forma sokmak için elinizden geleni yapmalısınız. İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İlginç fırsatlar sizi bekliyor ve değerlendirmelerinizi kişisel özelliklerinizi düşünerek yapmalısınız. Güçlü bir partner üzerinizde baskı kurabilir. Bu konuda taviz vermezseniz, ilişkilerinizi olumlu kılarsınız.