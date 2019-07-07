Günlük burç yorumları – 7 Temmuz 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Temmuz Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İsteklerinizin kolay yoldan karşılandığını görmek sizi ferahlatırken geleceğe dair korkularınızı da bir nebze yenmiş olacaksınız. Sürekli değişimler içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Bugün iş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha verimli hissedeceksiniz.
BOĞA:
Aşk ve sevgi gibi konularda şifalandırmaya gideceğiniz bir gün olabilir. Kendinizi daha anlayışlı bir forma sokmak için elinizden geleni yapmalısınız. İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İlginç fırsatlar sizi bekliyor ve değerlendirmelerinizi kişisel özelliklerinizi düşünerek yapmalısınız. Güçlü bir partner üzerinizde baskı kurabilir. Bu konuda taviz vermezseniz, ilişkilerinizi olumlu kılarsınız.
İKİZLER:
Maddi konularda dikkatli davranabilirseniz gelirinizi katlama imkanı bulabilirsiniz. Merkür retrosunun size olan faydası bu şekilde sizi etkileyebilir. Bugün, kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz. İsteklerinizi yeniden gözden geçirirken, geçmişle ilgili değer yargılarınız sürekli değişim geçiriyor. Kendinizi denetleyebiliyorsunuz.
YENGEÇ:
Elementlerle olan iletişiminiz, topraklanmanız size iyi gelecek. Mümkünse bir miktar tuzlu suyu duşunuza eklerseniz negatif iyonlardan kurtulabilirsiniz. Venüs'ün de etkisiyle, sosyal çevreniz içinde etkinliğiniz artıyor. Bugün, göz dolduracak davranışlarda bulunacak, yeni arkadaşlar edineceksiniz. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.
ASLAN:
Eski partnerinizin dönmesini istiyorsanız dönebilir ya da yeni biri ile tanışabilirsiniz. Sevgiyi dışa vurmak için bugün evren sizlere yeterince şans tanıyacak. İdeallerinizi gerçekleştirmek için elinize geçecek olan farklı fırsatlar söz konusu. Uzun yol planları olanlar için, yaratıcılık isteyen konumlar söz konusu olacak. Gücünüzü ortaya koymak için gerekli detayları sağlamalı ve adımlar atmalısınız