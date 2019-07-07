Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki ilginç bağ

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine eşlik eden 2.Abdülhamid'in hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu oldu. Abdülhamid'in hayatı dizide her ne kadar ince ayrıntılarına kadar işlense de Osmanlı'nın en çok merak edilen padişahının hayatı diziden daha fazlası. Kültür-sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen 2.Abdülhamid ile Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit arasındaki bağı duyunca çok şaşıracaksınız...

07.07.2019 10:49 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





