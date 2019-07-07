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Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki ilginç bağ

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine eşlik eden 2.Abdülhamid'in hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu oldu. Abdülhamid'in hayatı dizide her ne kadar ince ayrıntılarına kadar işlense de Osmanlı'nın en çok merak edilen padişahının hayatı diziden daha fazlası. Kültür-sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen 2.Abdülhamid ile Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit arasındaki bağı duyunca çok şaşıracaksınız...

07.07.2019 10:49 - Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki ilginç bağ

Bir yanda Osmanlı Devleti'nin son günlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki ilginç bağ

Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimeleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri.

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki ilginç bağ

İLK KEZ TANIKLIK EDECEKSİNİZ

Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümâyun odalarından birinde Sultan II. Abdülhamid'in kullandığı piyano. Yaklaşık tarih 19.yy sonları.

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki ilginç bağ

Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve II. Abdülhamid'in locası

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki ilginç bağ

2.Abdülhamid'in sanat dolu kişiliğini ortaya çıkaran kanıtlardan.

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