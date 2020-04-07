Günlük burç yorumları – 7 Nisan 2020 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Nisan 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Aşk hayatınız oldukça mutlu görünüyor. Bu konuda iddialı ve idealist davranacaksınız. Aşka ve çevrenize yoğun duygular içindesiniz. Etrafınıza farklı gözlerle bakarken, manevi duygularınızda bir artış olacak. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, içinde bulunduğunuz çevreye karşı ikna edici tavırlar sergilemeye özen gösterin.
BOĞA:
Geçmişte kalan hatalarınızın tekrar sizi rahatsız etmesini engellemek elinizde. Yardıma ihtiyaç duyduğunuz anlarda, çekinmeden gerekli yerlerden yardım isteyebilirsiniz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yaşam sizi istediğiniz platforma getirecektir.
İKİZLER:
Aşk hayatınızda hassasiyetin hakim olduğu bir güiçindesiniz. Gireceğiniz ortamlarda romantik bir buluşma sürprizlerine hazır olun. Bazı dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Vitamin ve mineral dengenizi korumalı, uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Maneviyat duygusu içinde hareket etmek sizi oldukça rahatlatacaktır.
YENGEÇ:
Düşündüğünüz konuları gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak ve yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Meslek ve kariyerinizle ilgili idealleriniz ve istekleriniz ön plana çıkarıyor. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Ayaklarınızı ve bileklerinizi korumalı ve bacaklarınızı hareket ettirmelisiniz.
ASLAN:
Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Hissi yetenekleriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak. Hayatın doğal yapılanması içinde her şeyi çok kolay çözerek, taşları yerine oturtacaksınız. Çevrenizde sizin bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye önderlik yapacaksınız.