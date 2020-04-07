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Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Tanısı konulamamıştı

Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor muydunuz? Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin sultanlarının bazıları öyle ilginç nedenlerle hayatlarını kaybettiler ki duyanlar şaşırıyor. Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan hastalık neydi? Osmanlı Devleti'nin padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor muydunuz?

07.04.2020 08:46 - Son Güncelleme: 07.04.2020 08:46
Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Tanısı konulamamıştı

Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan "Nikris" ya da günümüzdeki adıyla "Gut" hastalığını uzmanlar yanıtladı.

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Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Tanısı konulamamıştı

Kanuni'nin Cihan padişahı Kanuni'yi acılar içinde kıvrandıran bu hastalık, günümüzde de her yüz kişiden 5'ini etkiliyor. Ürik asidin kanda kristalleşmesi sonucu oluşan "Kralların hastalığı" Gut, geleneksel tıbbın olduğu kadar modern tıbbın da baş belası.

Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Tanısı konulamamıştı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Kanuni'nin, o dönem hekimlerinin verdiği perhize uymadığı için hastalıktan kurtulamadığını belirterek:

Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Tanısı konulamamıştı

"Osmanlı'nın tek gıdası kuzu eti ve pilav. Çok fazla hareket etmedikleri için de nikris oluyorlardı. Osmanlı'da bu hastalığın tedavisi, ilaçları vardı ama hekimler koca Kanuni'ye söz geçirememişlerdir."

Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Tanısı konulamamıştı

"Ciddi perhiz yapması lazımdı ki Kanuni perhizi reddedip yalnızca ilaçlarla yetinince sanıyorum tedavi başarılı olamamış" dedi.

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