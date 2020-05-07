Günlük burç yorumları – 7 Mayıs 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Mayıs 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
07.05.2020 09:08
- Son Güncelleme: 07.05.2020 09:08
KOÇ:
Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.
Kalabalık canınızı sıkılabilir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BOĞA:
Bu dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız.
Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız.
Cesurca riskleri göze alacaksınız.
İKİZLER:
Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif hissediyorsunuz. Ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız.
Büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.
YENGEÇ:
Önyargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.
Gücünüzün farkındasınız.
ASLAN:
Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içindesiniz. Atılımlar için bağlantıları kuruyorsunuz.