RAMAZAN İMSAKİYE
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Günlük burç yorumları – 7 Mayıs 2020 Perşembe

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Mayıs 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

07.05.2020 09:08 - Son Güncelleme: 07.05.2020 09:08
Günlük burç yorumları – 7 Mayıs 2020 Perşembe

KOÇ:

Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.
Kalabalık canınızı sıkılabilir.

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Günlük burç yorumları – 7 Mayıs 2020 Perşembe

BOĞA:

Bu dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız.
Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız.
Cesurca riskleri göze alacaksınız.

Günlük burç yorumları – 7 Mayıs 2020 Perşembe


İKİZLER:

Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif hissediyorsunuz. Ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız.
Büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

Günlük burç yorumları – 7 Mayıs 2020 Perşembe


YENGEÇ:

Önyargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.
Gücünüzün farkındasınız.

Günlük burç yorumları – 7 Mayıs 2020 Perşembe


ASLAN:

Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içindesiniz. Atılımlar için bağlantıları kuruyorsunuz.

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