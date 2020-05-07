Hakkari'de 3 genç buldu, sosyal medyada paylaştı! Türkiye'nin en zehirlisi...
Hakkari'nin sınır köylerinden birinde üç genç, Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanları olarak bilinen koca engerek yılanı buldu. Koca engerek yılanı ile bir süre oynayan ve cep telefonu ile fotoğraf çekip görüntü alan 3 arkadaş, daha sonra zarar vermeden yılanı doğaya bıraktı.
Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinin Anadağ köyü yakınların gezen Mehmet Taş, İnzar Tekin ve Mervan Dinç isimli gençler, arazide gördükleri yılan karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Koyun otlatan 3 arkadaş, kayalıklar arasında en zehirli ve ölümcül yılan türlerinden 'koca engerek' yakaladı.
Gençler, yılanı doğaya bırakmadan önce de bir süre oynayıp, cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Engerekgiller (Viperidae) familyasından bir engerek türü olan ve sırt bölgesinin rengi genel olarak grimsi kahverengi ve bu rengin tonlarında olan koca engerek (Vipera lebetina), sırt kısmının bazı yerlerinde birleşik koyumsu benekler de (bazen belirsiz) bulunuyor.