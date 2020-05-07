RAMAZAN İMSAKİYE
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Hakkari'de 3 genç buldu, sosyal medyada paylaştı! Türkiye'nin en zehirlisi...

Hakkari'nin sınır köylerinden birinde üç genç, Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanları olarak bilinen koca engerek yılanı buldu. Koca engerek yılanı ile bir süre oynayan ve cep telefonu ile fotoğraf çekip görüntü alan 3 arkadaş, daha sonra zarar vermeden yılanı doğaya bıraktı.

07.05.2020 10:11 - Son Güncelleme: 07.05.2020 10:11
Hakkari'de 3 genç buldu, sosyal medyada paylaştı! Türkiye'nin en zehirlisi...

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinin Anadağ köyü yakınların gezen Mehmet Taş, İnzar Tekin ve Mervan Dinç isimli gençler, arazide gördükleri yılan karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Koyun otlatan 3 arkadaş, kayalıklar arasında en zehirli ve ölümcül yılan türlerinden 'koca engerek' yakaladı.

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Hakkari'de 3 genç buldu, sosyal medyada paylaştı! Türkiye'nin en zehirlisi...

Koca engerek yılanı ile bir süre oynayan ve cep telefonu ile fotoğraf çekip görüntü alan 3 arkadaş, daha sonra zarar vermeden yılanı doğaya bıraktı.

Hakkari'de 3 genç buldu, sosyal medyada paylaştı! Türkiye'nin en zehirlisi...

Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında ve Hakkari kent merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik İlçesi'nde ölümcül zehriyle bilinen 'koca engerek' yılanı görüntülendi.

Hakkari'de 3 genç buldu, sosyal medyada paylaştı! Türkiye'nin en zehirlisi...

İlçenin Anadağ köyü kırsalında gezinip, koyun otlatan Mervan Dinç, Mehmet Taş ve İnzar Tekin tarafından bulunan koca engerek, zarar verilmeden doğaya bırakıldı.

Hakkari'de 3 genç buldu, sosyal medyada paylaştı! Türkiye'nin en zehirlisi...

Gençler, yılanı doğaya bırakmadan önce de bir süre oynayıp, cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Engerekgiller (Viperidae) familyasından bir engerek türü olan ve sırt bölgesinin rengi genel olarak grimsi kahverengi ve bu rengin tonlarında olan koca engerek (Vipera lebetina), sırt kısmının bazı yerlerinde birleşik koyumsu benekler de (bazen belirsiz) bulunuyor.

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