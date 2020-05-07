Hakkari'de 3 genç buldu, sosyal medyada paylaştı! Türkiye'nin en zehirlisi...

Gençler, yılanı doğaya bırakmadan önce de bir süre oynayıp, cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Engerekgiller (Viperidae) familyasından bir engerek türü olan ve sırt bölgesinin rengi genel olarak grimsi kahverengi ve bu rengin tonlarında olan koca engerek (Vipera lebetina), sırt kısmının bazı yerlerinde birleşik koyumsu benekler de (bazen belirsiz) bulunuyor.