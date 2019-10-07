Günlük burç yorumları – 7 Ekim 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Ekim Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
07.10.2019 09:26
- Son Güncelleme: 07.10.2019 09:26
KOÇ:
Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün, engellere takılabilirsiniz. Bazılarınız, çevrenizdeki kişilerin sağlık sorunları ile ilgilenebilirler.
BOĞA:
Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda oldukça başarılı davranıyorsunuz. Soğuk algınlığına dikkat!
İKİZLER:
Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken, çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. Bazen kendinizi tutamıyor ve müdahale etmemeniz gereken konulara el koyuyorsunuz. Bugün kardeşlerinizle yaptığınız işbirliğiniz pekişiyor.
YENGEÇ:
Aşk yaşantınızda hareketli günler sizi bekliyor. Yapacağınız birçok kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri hiçbir çaba sarf etmeden etkileyecek ve daha sonra onların ilginç teklifleri ile karşılaşacaksınız. Bugünlerde enerjiniz hayli güçleniyor.
ASLAN:
Bugün, çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz. Uzun süredir saç bakımınızı ihmal diyorsunuz.