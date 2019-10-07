Abdülhamid Han ile Adile Naşit arasındaki bağ hayrete düşürdü! 2. Abdülhamid ile Adile Naşit...
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine eşlik eden 2.Abdülhamid'in hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu oldu biliyorsunuz. Ama 2.Abdülhamid'in hayatı diziden daha fazlası. Kültür-sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen 2.Abdülhamid ile Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit arasındaki bağı duyunca çok şaşıracaksınız. Peki, Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasında nasıl bir bağ var? İşte detaylar...
Bir yanda Osmanlı Devleti padişahı 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir? Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri...