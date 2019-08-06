Günlük burç yorumları – 6 Ağustos 2019 Salı

KOÇ:

Bugünlerde hayatınızda önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. Eviniz, işiniz gibi çok ciddi konularda hayatınızı iyileştirmek için radikal kararlar verebilirsiniz. Ay, karşıt burcunuzda ilerlerken duygusal yaşamınızda bazı karışıklığa neden oluyor. Partnerinizden beklentileriniz oldukça yüksek. Kişisel ilişkilerinizde gelişigüzel olaylara tahammülünüz yok. Bugün, kendi içinizde bazı değer yargılarınıza yönelerek, sizin için doğru mantık arayışı içine gireceksiniz.