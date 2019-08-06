Günlük burç yorumları – 6 Ağustos 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Ağustos Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugünlerde hayatınızda önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. Eviniz, işiniz gibi çok ciddi konularda hayatınızı iyileştirmek için radikal kararlar verebilirsiniz. Ay, karşıt burcunuzda ilerlerken duygusal yaşamınızda bazı karışıklığa neden oluyor. Partnerinizden beklentileriniz oldukça yüksek. Kişisel ilişkilerinizde gelişigüzel olaylara tahammülünüz yok. Bugün, kendi içinizde bazı değer yargılarınıza yönelerek, sizin için doğru mantık arayışı içine gireceksiniz.
BOĞA:
İş başta olmak üzere hayatınızda konforlu hale getirecek gelişmelere şahit olabilirsiniz. Yapmak istediklerinize kendi istediğiniz yoldan ulaşamasanız da, ulaşacaksınız. Bugün, aynı anda bir çok işi yapmak istediğiniz için enerji potansiyeliniz düşebilir. Tatil gününüzde, finans konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Yakın dostlarınızla bir araya gelme planları yapıyorsanız, dikkatli olmalısınız. Harcamalarınızda istenmeyen problemlerin çıkması bütçenizi zorlayabilir. Partnerinizden destek alabilirsiniz.
İKİZLER:
Aşk hayatınızda bugün ivme partnerinizden gelebilir. Hayatınızda mutluluk getirecek yenilikler gelişecek ve adeta içiniz çiçek açacak, huzur dolacaksınız. Bugün, sosyal ilişkileriniz ortaya koyarak; kendinizi mutlu hissedecek olaylarla ilgilenmek isteyeceksiniz. Sürpriz yolculuklar söz konusu. Sizi şaşırtan konuların gündeme gelmesiyle yaşantınızda farklı gelişmeler seyredebilir. Ani gelişecek olaylara karşı tedbirlerinizi alarak, olabilecek olayları beklemelisiniz.
YENGEÇ:
Kendinizi ifade etmeli ve partnerinize olan sevginizi göstermelisiniz. İlişkinizin değerini de belirtmeniz önemli. Samimiyetiniz ölçüsünde karşılık göreceksiniz. Aile büyüklerinin ve yaşlı akrabalarınızın sorunları ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün, içsel anlamda değişime hazır olacaksınız. Gizemli olaylara karşı ilginiz artıyor ve bulunduğunuz ortamlarda sizin bilginize ve yeteneklerinize baş vurabilirler. Konuların özünü görmek sizi ön plana çıkarıyor.
ASLAN:
Olayları akışına bırakmaya ve gücünüze güvenmeye ihtiyacınız var. Duygusal meselelerde duyacaklarınıza hazır olmadığınız sürece bazı konuları açmayın. Ay'ın bulunduğu konum, sosyal ilişkilerinizi olumlu etkiliyor. Bugün, mizah gücünüz oldukça güçlü. Çevrenizde sizinle iletişim içinde olan kişilerin sorunlarına yardımcı olacaksınız. Sizden yaş olarak küçük kişilerle ortak çalışmalar yapabilir ve zihinsel yeteneklerinizi birleştirerek çeşitli aktivitelere imza atabilirsiniz.