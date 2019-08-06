Türklerin soyu nereden geliyor, soyunuz hangi Türk boyuna dayanıyor? İşte il il Türk boyları...

Tarihsel dönemler içerisinde Türk milleti dünyanın birçok bölgesine dağılarak devletler kurmuştur. Türk tarihi, Türk dilini konuşmuş ve bunu benimsemiş, başlarda göçebe hayat yaşayan daha sonra da yerleşik hayata geçmiş Türk topluluklarının ortak tarihidir. Peki, hangi ilin hangi Türk boyundan geldiğini biliyor musunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı...

06.08.2019 10:00 - Son Güncelleme: 06.08.2019 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





