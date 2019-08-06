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Türklerin soyu nereden geliyor, soyunuz hangi Türk boyuna dayanıyor? İşte il il Türk boyları...

Tarihsel dönemler içerisinde Türk milleti dünyanın birçok bölgesine dağılarak devletler kurmuştur. Türk tarihi, Türk dilini konuşmuş ve bunu benimsemiş, başlarda göçebe hayat yaşayan daha sonra da yerleşik hayata geçmiş Türk topluluklarının ortak tarihidir. Peki, hangi ilin hangi Türk boyundan geldiğini biliyor musunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı...

06.08.2019 10:00 - Son Güncelleme: 06.08.2019 10:04
Türklerin soyu nereden geliyor? İşte şehir şehir Türk boyları...

HANGİ İL HANGİ BOYDAN?

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir. Peki, Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte tarihe damgasını vuran Türk devletleri ve Türk boyları...

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte şehir şehir Türk boyları...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte şehir şehir Türk boyları...

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte şehir şehir Türk boyları...

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte şehir şehir Türk boyları...

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

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10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 6 Ağustos 2019 Salı
Günlük burç yorumları – 6 Ağustos 2019 Salı