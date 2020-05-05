RAMAZAN İMSAKİYE
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Günlük burç yorumları – 5 Mayıs 2020 Salı

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Mayıs 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

05.05.2020 09:06 - Son Güncelleme: 05.05.2020 09:06
Günlük burç yorumları – 5 Mayıs 2020 Salı

KOÇ:
Yaşamınızda farklı değerlerin önemi çok büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.
Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.

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Günlük burç yorumları – 5 Mayıs 2020 Salı


BOĞA:
İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirmede savaş verebilirsiniz.
Bildiğiniz konularda taviz vermeyeceğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek.

Günlük burç yorumları – 5 Mayıs 2020 Salı

İKİZLER:
Bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sadece sizin hatanız.

Günlük burç yorumları – 5 Mayıs 2020 Salı


YENGEÇ:
Günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Bir takım sosyal aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.

Günlük burç yorumları – 5 Mayıs 2020 Salı

ASLAN:
Yakın dostlarınızın size destek vereceği konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok ve temkinli yapınızı yine ispat edeceksiniz.
Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.

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