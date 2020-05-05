RAMAZAN İMSAKİYE
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İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Hiç böyle görmediniz

Dünya tarihinin ve insanlığın beşiği olan İstanbul, yıllar içerisinde akıllara durgunluk veren bir hızla değişti. İnsanlar değişti, binalar, yollar ve nicesi... İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna' nın 1969 yılında İstanbul' da çektiği fotoğraflar bu inanılmaz değişimin kanıtı niteliğinde. Hadi gelin 1969 yılının İstanbul'unda bir tura çıkalım. Şimdilerde Yeşilçam filmlerinde gördüğünüz İstanbul'un gerçek yüzü sizi çok şaşırtacak.

05.05.2020 09:29 - Son Güncelleme: 05.05.2020 09:34
İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Hiç böyle görmediniz

İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna' nın 1969 yılında İstanbul' da çektiği fotoğraflar

Galata Kulesi'nden Sultanahmet Camii

GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Hiç böyle görmediniz

Galata Köprüsü

İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Hiç böyle görmediniz

Eminönü'den Karaköy'e bakış

İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Hiç böyle görmediniz
İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Hiç böyle görmediniz

Twitter'da eski İstanbul fotoğraflarını paylaşan Hayalleme sayfası, yine nostaljik içerikleri takipçilerine sundu.

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