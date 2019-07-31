Günlük burç yorumları – 31 Temmuz 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 31 Temmuz Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugünlerde çok sosyalsiniz bu durum da çevrenizi daha da genişletiyor. Etrafınızdaki insanlara verdiğiniz yüksek ve öncü enerji ortamınızın neşesini yükseltiyor. Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var.Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamın yerleşik düzeni sizin tarzınız olmayabilir. Üstelik kişisel başarının önemli olmadığı ortamlarda değişikliğe ihtiyacınız olacak.
BOĞA:
Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede Kendinizi yetersiz hissettiğiniz alanların üstesinden gelebilir, bilinçli çaba ile başarıya ulaşabilirsiniz. Gün sizler için oldukça keyifli ve bol güzel haberli geçecek. Olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmaların gündeme geleceği bir dönem. Karşılıklı şartlar ve dingin ortam yaratma konusunda çaba göstermeniz gerekebilir.
İKİZLER:
Etrafınızdaki insanların niyetlerini sezmek konusunda kendinizi törpülenmiş hissedebilirsiniz. İlişkinizde kendinizi daha hevesli hissedebilirsiniz. Bugün, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz.. Yakın dostlarınızın size vereceği destek, motivasyon gücünüzü arttırıyor. Düşüncelerinizi süsleyerek, anlatım gücünüzü ikiye katlıyor ve ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz..
YENGEÇ:
Aşk hayatınızla alakalı olumlu ve yapıcı eleştirilere karşı açık olun, partnerinizi anlamaya çalışın. Bu şekilde çok verimli bir ilişki yaşayarak huzuru bulabilirsiniz. Mesleki hırslarınız size başarı getirecek.. Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Değişik ve orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Dengelerinizi korumaya çalışın.
ASLAN:
Olaylara kendinizi eleştirir yönden değil de olumlu taraflarınıza bakarsanız daha verimli olur. Yeteneklerinizi zorlayacağınız bir gün de olabilir. Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.. İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. Bugün iş imkanlarınız daha da genişleyebilir. Dikkatinizi dağıtmamalısınız.