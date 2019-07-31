Balık avlamanın böylesini ilk kez göreceksiniz! Genç kadından ağızları açık bırakan balık avlama taktiği

Son yılların modası haline gelen ilkel malzemelerle yaşam sürmek izleyenleri şaşırtıyor. İlerleyen teknolojiye rağmen eski yöntemlerle hayatta kalmaya çalışmak için videolar çekenlere bir yenisi daha eklendi. İlkel malzemelerle hayatta kalmak isteyen bir kadın eliyle balık tutmak için kolları sıvadı. İşte görenlerin ağzını açık bırakacak birbirinden ilginç avlanma yöntemleri...