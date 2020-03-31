Günlük burç yorumları – 31 Mart 2020 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 31 Mart 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Özellikle bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, organizasyon çalışmalarınıza daha çok ağırlık vermenizi öneriyor
BOĞA:
Bugün, entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER:
Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Bugün bir çok kombinasyon çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.
YENGEÇ:
Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.
ASLAN:
Bugün yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaptığınız görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Yaşam kalitenizi artıracak, yeni projeler peşindesiniz.