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Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor! İşaretler gerçekleşiyor, tüyler ürpertiyor

İşaretler tek tek gerçekleşiyor! Tüyler ürperten belirtiler! Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Deccal, Arapça bir kelimedir, "decl" kökünden gelir. Sözlüklerde verilen mânâya göre Deccal, "yalancı, hîlekâr; zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile bâtılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan müfsid ve mel'ûn bir kişidir." Bir hadis-i şerifte, özellikle onun, "yalancı, dalâlete sürükleyici" özelliğine dikkat çekilmiştir. Deccal, İslam mitolojisine göre ahir zamanda, Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlıktır. Hristiyan eskatolojisinde Antichrist, Yahudi eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bilinir..

31.03.2020 08:43 - Son Güncelleme: 31.03.2020 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





