Günlük burç yorumları – 30 Temmuz 2019 Salı

İKİZLER:

Kendinizi geliştirmek için uygun bir gün. Bazı eksikleriniz eleştirilebilir, bu süreçte vereceğiniz tepkiler fazla olabilir. Dengeyi kurmanız önemli olacak. İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Çabalarınız ve amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için konuları bütün yönleriyle kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor. Alerji yapacak yiyeceklerden uzak kalmalı ve yağlı besinlerden kaçınmalısınız.