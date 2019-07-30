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Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki... İşte akılalmaz yöntemler! Ülkeler askerlerini nasıl eğitiyor?

Ülkeler askerlerini nasıl eğitiyor? Dünyanın dört bir yanında bulunan orduların, askerine verdikleri kanlı ve ölümcül eğitimler tek tek görüntülendi.Her biri adeta ölüme meydan okurcasına verilen eğitimde, bazen istenmeyen kayıplar da meydana gelebiliyor. Peki askerine en etkili eğitimi veren ülke hangisi? Türk ordusu askerine hangi eğitimi veriyor? İşte ülke ülke askeri eğitimleri...

30.07.2019 00:51 - Son Güncelleme: 30.07.2019 00:51
Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki... İşte akılalmaz yöntemler! Ülkeler askerlerini nasıl eğitiyor?

Eğitim değil sanki Çin işkencesi

Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki... İşte akılalmaz yöntemler! Ülkeler askerlerini nasıl eğitiyor?

Asker eğitimi her ülke için hassastır, ama bazı ülkeler bunu daha zorlu bir hale getiriyor...

Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki... İşte akılalmaz yöntemler! Ülkeler askerlerini nasıl eğitiyor?

Bu inanılmaz görüntü Çin Halk Ordusu'na verilen eğitimin bir parçası.

Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki... İşte akılalmaz yöntemler! Ülkeler askerlerini nasıl eğitiyor?

Gözüpek askerleri seçme işlemini kolaylaştırdığı düşünülen teknikler şaşırtıyor.

Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki... İşte akılalmaz yöntemler! Ülkeler askerlerini nasıl eğitiyor?
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