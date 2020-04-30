Günlük burç yorumları – 30 Nisan 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 30 Nisan 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
30.04.2020 09:22
- Son Güncelleme: 30.04.2020 09:25
KOÇ:
Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız Uzun süredir planladığınız atılımları gerçekleştirecek güçtesiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BOĞA:
Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz.
Bu dönemde emin hareket edeceksiniz.
İKİZLER:
Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.
Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
YENGEÇ:
Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz.
Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz.
İşleriniz hızla gelişecektir. Ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.
ASLAN:
Gelen iş tekliflerine karşı, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli uygulamalıyı deneyin.