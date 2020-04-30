RAMAZAN İMSAKİYE
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2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Kehanetleri gerçekleşti... Şimdi sırada ne var?

Daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah'nın adını duymuşsunuzdur. Birçok zaman yolcusu çıktı ama Noah, yalan dedektörüyle kendini ispatlamaya çalışmıştı. Noah kehanetlerini bir bir sıralamaya devam ederken tüm tahminleri gerçekleşiyor. Kehaneti yine gerçekleşen Noah, dikkatleri üzerine çekti. İşte 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ın kehanetleri.

30.04.2020 08:25 - Son Güncelleme: 30.04.2020 08:25
2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Kehanetleri gerçekleşti... Şimdi sırada ne var?

Zamanda yolculuk yaptığını iddia ederek 2030 yılından geldiğini açıklayan Noah'ın kehanetlerinin bir bir gerçekleşmesi sosyal medyayı salladı.

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2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Kehanetleri gerçekleşti... Şimdi sırada ne var?

İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını kanıt olarak göstermişti.

2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Kehanetleri gerçekleşti... Şimdi sırada ne var?

Zaman yolcusu Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedileceğini söylemişti.

2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Kehanetleri gerçekleşti... Şimdi sırada ne var?

Noah'ın bu iddiası doğru çıktı ve geçtiğimiz nisan ayında Kanada'da bulunan Queen's Üniversitesi'nde göz hastalıkları üzerine çalışan bir ekip, CAMKII adı verilen bir proteinin yeni kan hücrelerinin üretilmesi için farklı sinyalleri koordine ettiğini keşfetti.

2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Kehanetleri gerçekleşti... Şimdi sırada ne var?

CAMKII proteini böylece daha önce vücutta kan damarlarının nasıl büyüyüp geliştiğine dair bilinmeyen bir süreci aydınlattı.

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