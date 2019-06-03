Günlük burç yorumları – 3 Haziran 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Haziran Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz ancak yine de İkizler Yeni Ay'ı size bir çok fırsatlar sunacak ve gerçekten harcadığınız mesailere değdiğini düşüneceksiniz.
Bugün Yeniay var. Etrafında meydana gelen olaylara karşı daha sorgulayıcı bir tavır sergileyebilirsin. Hareketli bir gün olacak. Çevrenizle bütünleşmek için fırsatı kaçırmadığınız bir gerçek. Bu dönem, size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız. Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır. Aklınıza güvenmenize rağmen, hatalar açık bir süreç içindesiniz.
BOĞA
İkizler yeni Ay'ı kararsızlık mekanizmanızı tetikleyerek sizi biraz rahatsız edecek olsa da aslında çok yönlü düşünme yetisi kazanarak hayırlısını bulabileceksiniz.
Ödeme, yatırım gibi işlerde aksiliklerle karşılaşabilirsin. Sevgilinle arandaki tartışma, istemediğin noktalara gidebilir. Kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinize daha fazla güvenmenin zamanının geldiğini görüyorsunuz. Karşıt evinizde ilerleyen Venüs geçmişle ilgili olaylarda; size çok şey öğretecektir. Duygusallığınız bırakın.
İKİZLER
Burcunuzda gerçekleşmekte olan yeni Ay size hayat enerjisi sağlayabileceği gibi aynı zamanda bugünlerde ihtiyacınız olan şansı da verecek.
Burcunda Yeni ay başlıyor. Önemli konuşmalar yapmaktan çekinmemeli ve kendini iyi ifade etmelisin. Bugünyoğun duygu seli içindesiniz. Dengelerinizi alt üst eden düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz.
Zaman değerlerinizi iyi kullanmalısınız. Mantık yönünüzü kullanmanız gereken bir dönem. Karşıt Jüpiter'in sunacağı fırsatları görün.
YENGEÇ
Bugün gerçekleşmekte olan yeni Ay size hatalarınızdan ders alarak onları bırakma gücü verecek. Geçmişi geçmişte bırakmaya niyet etmek için uygun bir gün.
İşteki bir gerginlik, öfkeyle hareket etmene neden olabilir. Aksilikler üst üste gelebilir ve kendini eleştirebilirsin. Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı. Çevrenizdeki kişilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu siz de biliyorsunuz. Özellikle bugün, karşılaştığınız kişilerin, değişik fikirleri kafanızın karışmasına neden olacaktır.
ASLAN
Sosyal çevrenizin genişlediği bir dönemdesiniz. Kurduğunuz dostluklar sağlam olacak aynı zamanda hem sevildiğinizi hem desteklendiğinizi göreceksiniz.
Bazı insanlarla ilgili izlenimlerinde yanılmadığını görebilirsin. Evliysen, eşinle zıt düşeceğiniz konular gündeme gelebilir. Değerli zamanınızı harcamak istemediğiniz için, çevrenize duyarsız davranacaksınız. Çevrenizin hakkınızda söylemlerine aldırmamalısınız. Günlük temponuzu arttırıcı çalışmalar içinde olmanız, bazılarının kıskançlık duygularını atağa kaldıracaktır.