Günlük burç yorumları – 3 Haziran 2019 Pazartesi

KOÇ

Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz ancak yine de İkizler Yeni Ay'ı size bir çok fırsatlar sunacak ve gerçekten harcadığınız mesailere değdiğini düşüneceksiniz.

Bugün Yeniay var. Etrafında meydana gelen olaylara karşı daha sorgulayıcı bir tavır sergileyebilirsin. Hareketli bir gün olacak. Çevrenizle bütünleşmek için fırsatı kaçırmadığınız bir gerçek. Bu dönem, size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız. Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır. Aklınıza güvenmenize rağmen, hatalar açık bir süreç içindesiniz.