İstanbul bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı saatleri

İstanbul bayram namazı saati vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanı içerisinde olan milyonlarca İstanbullu, yarın sabah kılacağı bayram namazının saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İşte 81 ilde bayram namazı saatleri...

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