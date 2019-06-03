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İstanbul bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanını yaşayan milyonlarca İstanbullu, bayram namazının saat kaçta olacağını araştırıyor. Yarın ilk iş camilere akın edecek milyonlarca Müslüman, internette "İstanbul bayram namazı saat kaçta" sorusunun yanıtını arıyor. Bayram namazı saatlerini araştıran İstanbullulara beklenen haber Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul başta olmak üzere 81 ilin bayram namazı saatlerini paylaştı. İşte il il bayram namazı saatleri...

03.06.2019 08:44 - Son Güncelleme: 03.06.2019 09:45
İstanbul bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı saatleri

İstanbul bayram namazı saati vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanı içerisinde olan milyonlarca İstanbullu, yarın sabah kılacağı bayram namazının saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İşte 81 ilde bayram namazı saatleri...

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İstanbul bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı saatleri

Adana: 05.58

İstanbul bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı saatleri

- Adıyaman: 05.44

İstanbul bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı saatleri

- Afyonkarahisar: 06.13

İstanbul bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı saatleri

- Ağrı: 05.20

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