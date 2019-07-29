Günlük burç yorumları – 29 Temmuz 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Temmuz Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Maddi olanak ve refahınızın artacağı bir gündesiniz. Özellikle iş fırsatı bekleyen Koç'lar bugünlerde bir kadın vasıtası ile başarılı işlere imza atabilirler. Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Mesleki sorumluluğunuz artıyor ve kariyerinizle ilgili yükselmeler söz konusu. Birçok fırsat kendiliğinden ayağınıza gelecek. Parasal bolluğa kavuşuyorsunuz.
BOĞA:
Yaratıcılık, hayattan keyif alma gibi konularda ön plana çıkabilirsiniz. Elinize geçecek fırsatları fark ederek değerlendirdiğiniz taktirde başarı sizden yana. Çevrenizden gelebilecek yeni fikirlere kapalı olurken, işinizle ilgili bazı konularda aile baskısına maruz kalabilirsiniz. Kendinizden büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız. Öğreniminiz ve akademik kariyerinizle ilgili gelişimlere açık olacağınız bir süreç.
İKİZLER:
Aşk hayatınızda derin paylaşımların yaşanacağı bir gündesiniz. Sevdiğiniz şeyleri yapma imkanı bulabilirseniz kendinizi gösterebilir ve başarılı olabilirsiniz. Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız. Çevresel koşularınızı belirleyen eve geçmesiyle, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz. Onlarla kuracağınız olumlu iletişim sizi daha da enerjik ve aktif yapacaktır.
YENGEÇ:
Seyahat ve diğer konularda özgürlüğünüzün artacağı bir gündesiniz. Maddi veya manevi plan yaparken özgür ve mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz. Aşk yaşantınız canlanıyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda olumlu motivasyonlar kuruluyor. Fikir üretebileceğiniz ve çeşitli faaliyetler de boy göstereceğiniz, bir gün içindesiniz. Şartlarınız olumlu.
ASLAN:
Hayatınızla ilgili kritik kararlar almanız gerekebilir. İnsanlarla olan ilişkilerinizi yeniden düzenleyebilir, kendinizi bu bağlamda yenilenmiş hissedebilirsiniz. Entellektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Acele kararlar vermemeli ve büyüklerle takışmamalısınız. Arkadaşlarınızla ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabilir, kariyerinizi destekleyecek önemli kişilerle bir arada olabilirsiniz.