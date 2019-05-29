Günlük burç yorumları – 29 Mayıs 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Mayıs Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Partnerinizin ilgisini üzerinizde tutmak hususunda başarılısınız. Enerjinizin arttığı bugünlerde mesleki konularda da güler yüzünüzle ön plana çıkabilirsiniz. Bugün kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Yaptığınız her iş özen ve dikkat istiyor. Üstelik fazla sorumluluk almanız, sizin iki kere daha fazla dikkatli olmanızı gerektiriyor. Herkesin gözü üstünüzde ve bunları biliyor olmanın rahatsızlığınızı taşıyorsunuz.. Duygularınızla hareket ettiğiniz zaman hatalar yapmanız doğal. Rahatlığın iş yerinde göze batabilir. İş arkadaşların senden rahatsız olabilir. İş arıyorsan, beklediğin haberi gün içerisinde alabilirsin.
BOĞA
Harcamalarınızı ayarlamakta güçlük çekeceğiniz bir gün olabilir. İş gerginlikleri konusunda dikkatli olmalı ve sizinle çalışan kişilerle diyalogunuza dikkat etmelisiniz. İş ilişkilerinizde aşırı sabırlı davranışlarınız sizi adım, adım başarıya götürüyor. Sizi tanıyanlar bile, bu yönünüzü hala çözemediler. Anlaşılmaktan korkuyor gibi bir haliniz var. Farklı olmak hoşunuza gidiyor. Özellikle iş arkadaşlarınızın davranış biçimi çok önemli. Disiplinsizlikten nefret ediyorsunuz. Bugün kendini pek dinamik hissetmeyebilirsin. Bu yüzden hareket değil odaklanmayı gerektiren işlerle ilgileneceksin.
İKİZLER
İşle alakalı verilen sözlerin havada kaldığını görebilirsiniz. Teklifleri iyi değerlendirmeli ve karar alırken fazla fikir alarak karışıklığa sebep olmamalısınız. Karar vermeden önce öylesine ince eleyip sık dokuyorsunuz ki, çevrenizdeki kişileri canından bezdirebilirsiniz. Dar düşünceli ve bağnaz kişiler tarafından yargılanmanız sorun değil.Yakın ilişkilerinizde yanlış yönlendirmelerin getirdiği aksaklıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz. Ortaklı iş yapıyorsan, yeni oluşumların etkisini görebilirsin. Beklediğin sonuçları bugün alabilirsin.
YENGEÇ
Dostluklarınızın ön plana çıkacağı bu günlerde insanların size karşı olan destek ve saygılarını görerek daha da mutlu ve güvende hissedeceksiniz. Bugün, bir çok nedenlerden dolayı gereksiz problemlere kucak açıyorsunuz. Detaycı yapınızı daha belirgin bir hale getirmek isteyecek ve bugün duygusal davranmayı yeğleyeceksiniz. Belleğiniz çok güçlü. Yaşadığınız hiçbir olayı unutmuyorsunuz.. Aşk yaşantınızda ise, hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Güçlükleri atlatmak için motivasyona ihtiyaç duyuyorsun. Seni zorlayan insanlara karşı tavrın çok net.
ASLAN
Yeni bir projeye başlarken tecrübelerinizi ön planda tutacak ve bugün dünden iyi olarak yarınlara da uzmanlık alanınızda başarı götürebileceksiniz. Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve entelektüel konularda aynı düşünce içinde hareket edeceksiniz. Bugün kardeşlerinizle ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Enerjinizi geçmiş deneylerden yola çıkarak yeni bir şekilde değerlendirme yoluna gidebilirsiniz. Önünüze sunulan seçenekleri doğru bir şekilde değerlendirmeye çalışmalısınız. Yeni başlayacağın iş ile maddi ihtiyaçlarını gidereceksin. Farklı bir sektörde çalışmak, kendini geliştirmeni sağlayacak.