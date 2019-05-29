Günlük burç yorumları – 29 Mayıs 2019 Çarşamba

YENGEÇ

Dostluklarınızın ön plana çıkacağı bu günlerde insanların size karşı olan destek ve saygılarını görerek daha da mutlu ve güvende hissedeceksiniz. Bugün, bir çok nedenlerden dolayı gereksiz problemlere kucak açıyorsunuz. Detaycı yapınızı daha belirgin bir hale getirmek isteyecek ve bugün duygusal davranmayı yeğleyeceksiniz. Belleğiniz çok güçlü. Yaşadığınız hiçbir olayı unutmuyorsunuz.. Aşk yaşantınızda ise, hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Güçlükleri atlatmak için motivasyona ihtiyaç duyuyorsun. Seni zorlayan insanlara karşı tavrın çok net.