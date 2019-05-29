A101 sürprizlerle geliyor! 30 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
A101 30 Mayıs indirimleriyle geliyor. Sürprizlerle dolu aktüel ürünler kataloğunu yayınlayan A101'in bu haftaki kampanyaları dikkat çekiyor. HI-Level 43" Uydu Alıcılı Full H Led TV 1.499 TL'den satılırken, Honor 8A cep telefonu 1.199 TL'ye müşterinin karşısına çıkacak. Öte yandan deniz ve paj ürünleri de bu katalogda yer alan sürprizler arasında bulunuyor. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? İşte 30 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 30 Mayıs tarihli aktüel ürünler kataloğugeçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Yarından itibaren satışa çıkacak olan indirim listesi sürprizlerle dolu. Tatile çıkacak olanlar için deniz ve plaj ürünlerini kataloğa ekleyen A101 marketler, öte yandan teknoloji, züccaciye, temizlik ve gıda ürünlerine de ağırlık vermiş durumda. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler var? İşte 30 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 MAYIS 2019)
GoSmart 10000 mAh Powerbank
* Çift USB port 39,95 TL
HI-LEVEL 64 GV Smart USB Bellek
* OTG desteği olan cihazlar ile uyumlu ve 2 yıl garantili 39,95 TL
Piranha 7815 Bluetooth Hoparlör
* BT kablosuz bağlantı
* Müzik çalar
* TF kart ve USB girişi
* 3,5 mm kulaklık girişi
* Şarj edilebilir
49,95 TL