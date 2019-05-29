A101 sürprizlerle geliyor! 30 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

A101 30 Mayıs tarihli aktüel ürünler kataloğugeçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Yarından itibaren satışa çıkacak olan indirim listesi sürprizlerle dolu. Tatile çıkacak olanlar için deniz ve plaj ürünlerini kataloğa ekleyen A101 marketler, öte yandan teknoloji, züccaciye, temizlik ve gıda ürünlerine de ağırlık vermiş durumda. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler var? İşte 30 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...