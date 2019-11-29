Günlük burç yorumları – 29 Kasım 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Kasım Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
BOĞA:
Kalabalık ortamlardan zevk alacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelip değişik konular üzerinde tartışabilirsiniz. Onların fikirleri size ilginç gelebilir fakat, söz vermeden, iyice düşünmelisiniz. Çünkü, daha sonra geriye dönüşleriniz çok zor oluyor. İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmamalı ve kendinize saygı duymalısınız.
İKİZLER:
Toplumsal başarınızı ortaya çıkaracak çalışmalar için gerekli enerjiye sahipsiniz. Bugün, bulunacağınız ortamlarda, her türlü fikirlere açıksınız. Aşk konusunda yoğun duygular yaşıyor olmanız, bazı ihtiyaçlarınızı göz ardı etmenize neden olabilir. İş konusunda daha sıkı bir disipline ihtiyacınız var unutmayın.
YENGEÇ:
Duygusal inadınızı bir kenara bırakarak, yaşamınızda yeni bir bakış açısı geliştirin. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, idealleriniz konusunda size daha esnek bir görüş sunuyor. Bazı değişimler yaşıyor ve düşünce bazında, farklı istekleriniz ön plana çıkıyor. İştahınızla ilgili denetime ihtiyacınız var. Aşırılıklardan vazgeçin.
ASLAN:
Bugün, kırılgan bir gününüz. Olayları derinlemesine düşünürken, çevrenizdeki olumsuzluklara karşı duygusal bir savunma içindesiniz. Kalabalık ortamlarda bile yalnızlık duygusuna kapılmanızın tek nedeni, aşırı fedakarlıklarınızın karşılığını göremediğinizi zannetmeniz. Bazen haksız da sayılmazsınız.