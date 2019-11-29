Günlük burç yorumları – 29 Kasım 2019 Cuma

BOĞA:

Kalabalık ortamlardan zevk alacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelip değişik konular üzerinde tartışabilirsiniz. Onların fikirleri size ilginç gelebilir fakat, söz vermeden, iyice düşünmelisiniz. Çünkü, daha sonra geriye dönüşleriniz çok zor oluyor. İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmamalı ve kendinize saygı duymalısınız.