GaleriYaşam

Günlük burç yorumları – 29 Kasım 2019 Cuma

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Kasım Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

29.11.2019 09:26 - Son Güncelleme: 29.11.2019 09:26
Günlük burç yorumları – 29 Kasım 2019 Cuma

KOÇ:

Partnerinizle olan ilişkinizin size huzur getirdiğini görmek ilişkinizi devam ettirmek noktasında sizi heveslendirebilir. Duygusal açıdan verimli hissedebileceksiniz.

Günlük burç yorumları – 29 Kasım 2019 Cuma

BOĞA:

Kalabalık ortamlardan zevk alacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelip değişik konular üzerinde tartışabilirsiniz. Onların fikirleri size ilginç gelebilir fakat, söz vermeden, iyice düşünmelisiniz. Çünkü, daha sonra geriye dönüşleriniz çok zor oluyor. İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmamalı ve kendinize saygı duymalısınız.

Günlük burç yorumları – 29 Kasım 2019 Cuma

İKİZLER:

Toplumsal başarınızı ortaya çıkaracak çalışmalar için gerekli enerjiye sahipsiniz. Bugün, bulunacağınız ortamlarda, her türlü fikirlere açıksınız. Aşk konusunda yoğun duygular yaşıyor olmanız, bazı ihtiyaçlarınızı göz ardı etmenize neden olabilir. İş konusunda daha sıkı bir disipline ihtiyacınız var unutmayın.

Günlük burç yorumları – 29 Kasım 2019 Cuma

YENGEÇ:

Duygusal inadınızı bir kenara bırakarak, yaşamınızda yeni bir bakış açısı geliştirin. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, idealleriniz konusunda size daha esnek bir görüş sunuyor. Bazı değişimler yaşıyor ve düşünce bazında, farklı istekleriniz ön plana çıkıyor. İştahınızla ilgili denetime ihtiyacınız var. Aşırılıklardan vazgeçin.

Günlük burç yorumları – 29 Kasım 2019 Cuma

ASLAN:

Bugün, kırılgan bir gününüz. Olayları derinlemesine düşünürken, çevrenizdeki olumsuzluklara karşı duygusal bir savunma içindesiniz. Kalabalık ortamlarda bile yalnızlık duygusuna kapılmanızın tek nedeni, aşırı fedakarlıklarınızın karşılığını göremediğinizi zannetmeniz. Bazen haksız da sayılmazsınız.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı BİM 29 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler cuma indirimlerine damga vuracak
BİM 29 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler cuma indirimlerine damga vuracak