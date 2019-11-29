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Çorum'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Hitit dönemine ait kalıntılar bulundu

Dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapan en önemli askeri ve dini merkezlerinden birisi olan Şapinuva'da Hitit dönemine ait olduğu düşünülen insan kafatası ve uyluk kemiği (sol femur) bulundu.

29.11.2019 09:58 - Son Güncelleme: 29.11.2019 10:07
Çorum'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Hitit dönemine ait kalıntılar bulundu

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ve ekibi tarafından yapılan arkeolojik kazıda bulunan 3 bin 500 yıllık kafatası ve sol femur kemiği Hitit bilim dünyasına ışık tutacak nitelikte. Şapinuva Hitit çağına ait merkezlerin yanı sıra, Hattuşa ile birlikte Hitit Uygarlığının açığa çıkarılmış iki büyük şehrinden biri olurken, bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında Hitit Büyük Kral mezarı bulunamamıştı.

Çorum'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Hitit dönemine ait kalıntılar bulundu

Şapinuva antik kenti Tepelerarası Bölgesinde yer alan Hitit dönemine ait atölyelerin yer aldığı alanda bulunan insan iskeletine ait kafatası ve sol uyluk kemiğinin bilim dünyasına Hititli insan tipolojisi ve anatomisi hakkında bilgiler sağlayacağı düşünülüyor.

Çorum'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Hitit dönemine ait kalıntılar bulundu

Kazı ekibi ve Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yapılan ön çalışmalar sonucunda kafatasının genç bir kadına ait olduğu tespit edilirken, antik DNA çalışmasıyla birlikte de Hititler'e ait olduğu düşünülen iskeletin genetiksel anlamda akrabalık ilişkilerinin ortaya çıkartılması planlanıyor.

Çorum'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Hitit dönemine ait kalıntılar bulundu

"Bu buluntu Hitit bilimine ve Hitit dünyasına çok şey kazandırarak, yeni bilgiler sunacak"
Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Şapinuva antik kentinde bulunan insan kafatasının Hitit bilimine ve Hitit dünyasına çok şey kazandırarak, yeni bilgiler sunacağını söyledi.

Çorum'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Hitit dönemine ait kalıntılar bulundu

Çorum'un Ortaköy ilçesinde yer alan Şapinuva antik kentinin Hitit Devletine başkentlik yapmış şehirlerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aygül Süel, bu şehirde ekip olarak Tepelerarası ve Ağılönü mevkileri olmak üzere iki ayrı bölgede kazı çalışması yaptıklarını anımsattı.

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