Günlük burç yorumları – 29 Haziran 2019 Cumartesi

BOĞA

Güven kazanmak en büyük artınız. Kullandığınız cümleler de buna renk katıyor. Sevdiklerinizin mutluluğu da sizin mutluluğunuz oluyor.

Duygusal çarpışmalar ve kişilerle yaşadığınız iniş ve çıkışlar sizi yoruyor. İş ortaklıkları ve profesyonel yatırımcılar için güzel bir gün. Fakat sizin kuşkucu yönleriniz ve zeki yönlerinizi atakta olacağı için, de iş yaptığınız kişilerin sizin kadar atak ve akıllı bir kişilikte olmasına dikkat edeceksiniz. Eşinizle aranızda güçlü bağların oluşması, hoşunuza gidecek.