Günlük burç yorumları – 29 Haziran 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Haziran Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Bugünlerde retro hareketleri ile kaçırdığınız bazı fırsatlar tekrar ayağınıza gelebilir. Tutumunuz yumuşak oldukça çevreniz artmakta.
Bugün, çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Ani ve atak davranışlar size uymayan bir ilişkinin, içine sürükleyebilir. Yüksek enerjinizin verdiği yanlış beraberlikleri daha sonra düzeltemeyebilirsiniz. Duygusal gerilimli kavgalardan uzak kalmayı başarmalısınız. Rejim konusunda daha kararlı davranacaksınız.
BOĞA
Güven kazanmak en büyük artınız. Kullandığınız cümleler de buna renk katıyor. Sevdiklerinizin mutluluğu da sizin mutluluğunuz oluyor.
Duygusal çarpışmalar ve kişilerle yaşadığınız iniş ve çıkışlar sizi yoruyor. İş ortaklıkları ve profesyonel yatırımcılar için güzel bir gün. Fakat sizin kuşkucu yönleriniz ve zeki yönlerinizi atakta olacağı için, de iş yaptığınız kişilerin sizin kadar atak ve akıllı bir kişilikte olmasına dikkat edeceksiniz. Eşinizle aranızda güçlü bağların oluşması, hoşunuza gidecek.
İKİZLER
Aşk hayatınızda, aile ilişkilerinizde ve çok yakınlarınızla aranızda daha da derin bir bağ oluşturabileceğiniz bier gündesiniz.
Hobilerinizi istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Bilinçaltınızdaki düşünceler yaşama aktarma konusunda pratik davrandığınız bir gün. Kayıplarını düşünerek zaman kaybeden kişilerden değilsiniz. Eski hatalarınızı hızlı bir şekilde rafine ederek, doğruyu çabuk yakalıyorsunuz Bugün enerjinizi beslemenin yollarını bulmalısınız.
YENGEÇ
Karşılaştığınız insanlar hemen sizinle ilgileniyor ve sıcak bir aura hissediyor. Kendinizi biraz yalnız ve partnerinize bile tam açılamamış hissedebilirsiniz.
Duygusal ilişkilerinizde, olumlu gelişmeler söz konusu. İstediğiniz iletişimi artık kurabilirsiniz. Ruh sağlığınız için, dostlarınızla yaptığınız sohbetler sizi yaşama daha da bağlıyor. Özellikle çevresel ilişkilerinizde enerjiniz iyi seyrediyor. Mistik yerlere gidip değişik yerler görmek isteyeceksiniz.
ASLAN
Aşk hayatınızda sürdürülebilir bir ilişki için mantıklı olmanız gerekmekte. Sürdürülemez olan her ilişkinizle bağınızı koparmaya cesaretli olun.
Maddi olanaklarınızı fazla zorlamadan isteklerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Bazılarınız, bekledikleri iş fırsatlarınızı yakalayacaklar. Partnerinizin size sunacağı parasal desteklerden faydalanabilirsiniz. Mesleki konularda dikkatli olmanız gerekecek ve kariyerinizi korumanız gerektiğini unutmamalısınız.