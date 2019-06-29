Hitler'in akıl aldığı Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri kan dondurdu! Türkiye, suikastler ve felaketler...
Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2018 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. Peki Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı.
Baba Vanga, Nostradamus'tan sonra belki de tarihteki gelmiş geçmiş en büyük kahin. Bugünkü Makedonya'nın Sutrimitsa köyünde, Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde 1911'de doğan Vanga Nine; 16 yaşında bir yıldırım çarpması sonucu gözlerini yitirdi, ancak "vizyon görme" yeteneği kazandı. Yani iddialara göre, tıpkı TV izler gibi gelecekten parça parça görüntüler görüyordu.
Birçok tahmini doğru çıkan Baba Vanga'nın ünü büyüdükçe büyüdü. Devlet görevlilerinden sıradan insanlara dek kapısındaki kuyruk uzadıkça uzadı. Hitler ve eski Bulgaristan başbakanı Todor Jivkov bizzat bu kahinle görüştü, eski Rus istihbarat servisi KGB ajanları ise sık sık Vanga Nine'yi gelecekten haber almak için ziyarete geliyordu. 1996'da hayata gözlerini yuman Baba Vanga'nın gerçekleşmiş 7 kehanetini sizler için derledik.
Peki Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri neler? 2019'da dünyayı neler bekliyor?