Hitler'in akıl aldığı Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri kan dondurdu! Türkiye, suikastler ve felaketler...

Baba Vanga, Nostradamus'tan sonra belki de tarihteki gelmiş geçmiş en büyük kahin. Bugünkü Makedonya'nın Sutrimitsa köyünde, Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde 1911'de doğan Vanga Nine; 16 yaşında bir yıldırım çarpması sonucu gözlerini yitirdi, ancak "vizyon görme" yeteneği kazandı. Yani iddialara göre, tıpkı TV izler gibi gelecekten parça parça görüntüler görüyordu.