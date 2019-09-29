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Günlük burç yorumları – 29 Eylül 2019 Pazar

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Eylül Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

29.09.2019 09:50 - Son Güncelleme: 29.09.2019 09:50
Günlük burç yorumları – 29 Eylül 2019 Pazar

KOÇ:

Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Aşırı çalışmanız gereken bir gün. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız..

Günlük burç yorumları – 29 Eylül 2019 Pazar

BOĞA:

Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler ve eğlenceli geziler, gündeme gelecektir. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. .Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.

Günlük burç yorumları – 29 Eylül 2019 Pazar

İKİZLER:

Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri sizin lehinize gelişiyor. Karşıt ilişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı bir şekilde ele almayı iyi biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 29 Eylül 2019 Pazar

YENGEÇ:

Ani gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün.. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.

Günlük burç yorumları – 29 Eylül 2019 Pazar

ASLAN:

Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. Venüs Terazi burcunda ilerlerken, yakın ilişkilerinize renkli fakat dağınık bir hava verebilir. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.

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