İşin aslı ortaya çıktı! Meğer İnanılmaz Kurtuluş'un cesur çocuğu Bear Grylls...

Son zamanlarda ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. 'İnanılmaz Kurtuluş' serisi ile adından çokça söz ettiren Bear Grylls, son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. İnanılmaz Kurtuluş'un "cesur çocuğu" Bear Grylls, öyle zor koşullarda hayatta kalmayı başarıyor, öyle canlılarla besleniyor ki izleyenler şaşıp kalıyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte "cesur çocuk" Bear Grylls ile ekranlara gelen İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri...

29.09.2019 10:14 - Son Güncelleme: 29.09.2019 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





