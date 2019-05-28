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Günlük burç yorumları – 28 Mayıs 2019 Salı

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Mayıs Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

28.05.2019 10:35 - Son Güncelleme: 28.05.2019 10:35
Günlük burç yorumları – 28 Mayıs 2019 Salı

KOÇ:

Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve tepkisel davranışlarınız karşısında çaresiz kalıyorlar. Dikkatli olmalı ve enerjini yansıtabileceğiniz kişilerle aynı ortamı paylaşmalısınız

Günlük burç yorumları – 28 Mayıs 2019 Salı

BOĞA:

Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz. Maddesel katkılardan çok, yapacağınız manevi yardım, onları rahatlatacaktır. Aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız.

Günlük burç yorumları – 28 Mayıs 2019 Salı

İKİZLER:

Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin. Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. İstediğiniz performans konusunda partnerinizin yardımını alarak avantajlı duruma geçebilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 28 Mayıs 2019 Salı

YENGEÇ:

Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğiniz zaman işlerinizi çok kolay sonuçlandırabiliyorsunuz. Çalışma sisteminizle ilgili yeni bir süreç başlatmak üzeresiniz.

Günlük burç yorumları – 28 Mayıs 2019 Salı

ASLAN:

Duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın. Çünkü, sizi yanlış yönlendirebilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Size değersiz görünen bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.

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