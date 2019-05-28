Günlük burç yorumları – 28 Mayıs 2019 Salı

ASLAN:

Duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın. Çünkü, sizi yanlış yönlendirebilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Size değersiz görünen bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.