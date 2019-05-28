BİM 28 Mayıs 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Güncel katalog...

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler satışa çıktı. Haftada iki kere aktüel ürünler kataloğu paylaşan BİM'in salı günü indirimleri arasında sürpriz ürünler yer alıyor. Tatile çıkacak olanları yakından ilgilendiren bu ürünler indirimli fiyatıyla raflarda yerini aldı. Öte yandan tekstil ürünleride indirimli ürünler arasında. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olarak satılıyor? İşte 28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...