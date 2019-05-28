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BİM 28 Mayıs 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Güncel katalog...

BİM aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. Salı günü indirimlerini 28 Mayıs kataloğunda paylaşan BİM, tatilciler için sürpriz ürünlere raflarda yer verdi. Güneş koruyucu kreminden plaj çantasına birçok ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu bilgisini haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 28 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

28.05.2019 10:23 - Son Güncelleme: 28.05.2019 10:23
BİM 28 Mayıs 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Güncel katalog...

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler satışa çıktı. Haftada iki kere aktüel ürünler kataloğu paylaşan BİM'in salı günü indirimleri arasında sürpriz ürünler yer alıyor. Tatile çıkacak olanları yakından ilgilendiren bu ürünler indirimli fiyatıyla raflarda yerini aldı. Öte yandan tekstil ürünleride indirimli ürünler arasında. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olarak satılıyor? İşte 28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

BİM 28 Mayıs 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Güncel katalog...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 MAYIS 2019)

Koruyucu Güneş Spreyi Garnier Ambre Soliare 200 ml

50 F

BİM 28 Mayıs 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Güncel katalog...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 MAYIS 2019)

Koruyucu Güneş Spreyi Garnier Ambre Soliare 200 ml

30 F

BİM 28 Mayıs 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Güncel katalog...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 MAYIS 2019)

Bronzlaştırıcı Güneş Yağı Garnier Ambre Soliare 200 ml

0 F

BİM 28 Mayıs 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Güncel katalog...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 MAYIS 2019)

Güneş Koruyucu Gündüz Kremi Diadermine Lift 50 ml

30 F
Kırışıklık karşıtı

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