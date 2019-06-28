Günlük burç yorumları – 28 Haziran 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Haziran Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Kalbinizin sesini dinlemek için zaman ayırın ve oradan gelen fikirleri hayatınıza entegre edin. Maddi konularda beklentilerinizin yükselecek. Aşkta her zaman başa güreşmeyi sevdiğiniz için, bugün karşınıza çıkan engelleri aşma konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Güçlü dostlarınız sayesinde; uzun süredir yarıda kalmış olan işlerinizle ilgili adımlar atacaksınız. Küçük kazalara müsait bir gününüzdesiniz. Ani tansiyon değişimleri görülebilir.
BOĞA:
Bugünlerde hırsalarınızı geri plana koyup manevi zenginliği tatmak için kendinize zaman ayırın. Rutin bir hayat sizi bir süre sonra tatmin etmeyebilir. Ay ilerlerken, duygusal ilişkilerinizde derin kavramlar arıyorsunuz. Gelişigüzel olayların sizi tatmin etmeyeceğini bildiğiniz için, sınırlarınızı dar bir çerçevede tutmak istiyor ve seçicilik konusuna özen gösteriyorsunuz. Bugün, katılacağınız toplantılarda çevrenizi sınama şansına sahip olacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.
İKİZLER:
Kendinizi ve arkadaş çevrenizi kötü durumlardan korumak için bir çaba sarf ederseniz gün sonunda rahat olacaksınız ve gururlu hissedeceksiniz. Duygularınızda hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Bugün Ay'ın konumu, inatçı yönlerinizi körükleyebilir. Çılgınlıklar söz konusu. Aklına gelen her şeyi paylaşma ihtiyacı içindesiniz. İdeallerinizi ve düşüncelerinizi keyifle savunacağınız bir gün. Çocukları olanlar için, daha da hareketli bir gün.
YENGEÇ:
Maddi konularda kendinizi diğerlerine yardım ederken bulabilirsiniz ancak yine de mantıklı sınır çerçevesinde kalmanız çok önemli olacak. Kişisel yatırımlarınızı ve finans konularınızı gözden geçirmeniz gereken bir gün. Yakın ilişkilerinizde yanlış yönlendirmelerin getirdiği aksaklıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Duygusal bağlarınız, kendinizi ifade etmeniz açısından size güçlükler yaratıyor. Bugün, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.
ASLAN:
Sabit kalmak yerine hayatın sizi savurmasına izin verin. İlhamınız ve mutluluğunuz artacaktır. Maddi konularda bereketleneceksiniz. Bugün Ay tepe evinizde ilerlerken, isteklerinizde ani iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Yaşamınızı en iyi şekilde sergilemek istiyorsanız, daha sabit davranmalısınız. İçinizdeki enerjiyi desteklemek zorundasınız. Toplumsal özelliklerinizi sergileyebileceğiniz özel günlerden biri. Temkinli hareket ederek, her şeyi önce çevrenizden beklemelisiniz.