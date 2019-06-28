Günlük burç yorumları – 28 Haziran 2019 Cuma

İKİZLER:

Kendinizi ve arkadaş çevrenizi kötü durumlardan korumak için bir çaba sarf ederseniz gün sonunda rahat olacaksınız ve gururlu hissedeceksiniz. Duygularınızda hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Bugün Ay'ın konumu, inatçı yönlerinizi körükleyebilir. Çılgınlıklar söz konusu. Aklına gelen her şeyi paylaşma ihtiyacı içindesiniz. İdeallerinizi ve düşüncelerinizi keyifle savunacağınız bir gün. Çocukları olanlar için, daha da hareketli bir gün.