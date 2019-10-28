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Günlük burç yorumları – 28 Ekim 2019 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Ekim Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

28.10.2019 10:22 - Son Güncelleme: 28.10.2019 10:22
Günlük burç yorumları – 28 Ekim 2019 Pazartesi

KOÇ

Yatırımlar konusunda inatçı tablo çiziyorsunuz. Güven duygusunun yarattığı motivasyon gücü, aynı zamanda başarılı olma konusunda destekleyici zemin hazırlıyor. Kendinize güvenmenize rağmen, aile içi ilişkilerinizde, karşılaştığınız problemlerde etkin olamıyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 28 Ekim 2019 Pazartesi

BOĞA

Ay, karşıt burcunuz Akrep'te ilerliyor ve sosyal ilişkilerinize renklilik getiriyor. Bugün, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla görüşme ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 28 Ekim 2019 Pazartesi

İKİZLER

Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz denklemi kurabileceğiniz bir gün. İlişkilerinizde, partnerinizin etkisinde kalacak ve sosyal yaşantınızda gereken desteği göreceksiniz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.

Günlük burç yorumları – 28 Ekim 2019 Pazartesi

YENGEÇ

Aile içinde kendinizi çok iyi ifade edebileceğinize inandığınız için, özgürlüğünüzü sorguluyorsunuz. Geleneksel yapınızı kolay sentezleyebileceğiniz bir gün içindesiniz. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 28 Ekim 2019 Pazartesi

ASLAN

Finansal konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Maddi konulara yaklaşım tarzınız son derece dürüst ve direk. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, istediğiniz performansı yakalayacak ve kişisel isteklerinizi gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız.

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