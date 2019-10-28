Günlük burç yorumları – 28 Ekim 2019 Pazartesi

YENGEÇ

Aile içinde kendinizi çok iyi ifade edebileceğinize inandığınız için, özgürlüğünüzü sorguluyorsunuz. Geleneksel yapınızı kolay sentezleyebileceğiniz bir gün içindesiniz. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.

