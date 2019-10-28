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Türkiye bunu konuşuyor! WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası böyle cevap verdi!

Dünya genelinde milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp'ta bazen yapılan konuşmalar sosyal medyaya yansıyor. Whatsapp mesajlarında ortaya çıkan diyaloglar gülme krizine sokabiliyor. Bu bağlamda WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi ve olanlar oldu. Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere destan oldu. İşte komik WhatsApp mesajları.

28.10.2019 09:31 - Son Güncelleme: 28.10.2019 09:31
Türkiye bunu konuşuyor! WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası böyle cevap verdi!

WHATSAPP NEDİR?


Akıllı telefonların yaygınlaşması ile mesajlaşma uygulamaları da artmaya başladı. Bunlardan WhatsApp öyle tuttu ki şu anda geçtiğimiz yıllarda bir çok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. WhatsApp eski Yahoo! çalışanı olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuş. 2014'ün başlarına geldiğimizde WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook'a satıldı.

WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

Türkiye bunu konuşuyor! WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası böyle cevap verdi!

Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere pelesenk oldu. Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor. İşte komik WhatsApp mesajları.

Türkiye bunu konuşuyor! WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası böyle cevap verdi!

İşte sosyal medyaya damgasını vuran Whatsapp mesajları.

Türkiye bunu konuşuyor! WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası böyle cevap verdi!
Türkiye bunu konuşuyor! WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası böyle cevap verdi!
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