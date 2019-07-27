Günlük burç yorumları – 27 Temmuz 2019 Temmuz
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Temmuz Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Stresin arttığını hissetseniz bile maddi konularda bereketinizin sizi rahatlatacak. Aşk konularında sinirinizi kontrol edememe meyiliniz olabilir.
Bugün, alışılmadık bir şekilde sizin adınıza, destekleyici gelişmeler olabilir. Bazı riskler mevcut olmasına rağmen; zorlukların üstesinden gelerek ve çekişmeleri yavaş yavaş alt ederek kazanmaya devam edeceksiniz. Parasal hedefleriniz konusunda çok cesaretli olduğunuz için, arzularınıza çok çabuk ulaşacaksınız.
BOĞA
Bugünlerde sezgisel olarak üşengeçliğinizi bir kenara koymanız gerektiğini bilseniz de bir türlü kendi kendinizi yenemiyorsunuz.
Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal olgularınızı ön plana çıkarırken, sosyal yaşamda da, yerinizi almanıza yardım edecek. Aşk ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu. Sizi bekleyen denge savaşları gündeme gelecek. Aşk ve işin bir arada olacağı bazı ikilem çelişkilerin sizi yıpratmasına izin vermemelisiniz.
İKİZLER
Kötü bir alışkanlığı bırakmak, kilo vermek ya da almak için göstermeniz gereken çaba minimum düzeye düşüp, evren sizi destekleyebilir.
Üzerinize sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de; onlara daha yakın ve ön plana onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir. Yeni bağlantılar peşinde koşturmanız sizi daha da motive ediyor.
YENGEÇ
Bugünlerde zamanınızı sevdiklerinizle ve evinizde geçirmek isteyebilirsiniz. İçinizde dolmuş sorunlarla alakalı olarak içinizi dökmekte isteyebilirsiniz.
Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli. Duygusal ilişkinizde ön sezilerinize güvenebilirsiniz. İnatçılığınızın olumlu yönlerini göreceksiniz.
ASLAN
Gönüllü olarak eleştirilmeyi isteyebilir böylelikle daha çok gelişerek hedeflerinizi olabilecek en üstün performansta başarabilirsiniz.
Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bunaltabilir. Bugün, aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere hazırsınız. Mars'ın olumlu etkisini hissedecek ve çalışmalarınıza yeni bir hız vereceksiniz.